Волкер обратился к России в связи с ситуацией в Донбассе

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КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер потребовал от России прекратить угрозы наблюдателям ОБСЕ. Соответствующее заявление он опубликовал в Twitter.

"Россия и поддерживаемые ей лица на востоке Украины должны перестать угрожать или запугивать наблюдателей ОБСЕ и начать выполнять Минские договоренности, под которыми она подписалась", — написал Волкер.

Russia and its proxies in eastern Ukraine need to stop threatening or intimidating the @OSCE_SMM and start fulfilling the Minsk agreements that it signed up to. https://t.co/qTEOXPvxqZ — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 7 апреля 2018 г.

Таким образом американский представитель отреагировал на инцидент в Донбассе, когда наблюдателям ОБСЕ не позволили запустить беспилотник и угрожали оружием.

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Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что режим антитеррористической операции в Донбассе завершится в мае, после чего произойдет смена формата военной операции в регионе.