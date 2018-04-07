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    Политика

    Волкер обратился к России в связи с ситуацией в Донбассе

    Тема:

    Донбасс: "пасхальное" перемирие (414)

    (обновлено: )604012
    Спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер отреагировал на инцидент в Донбассе, когда наблюдателям ОБСЕ не позволили запустить беспилотник и угрожали оружием.
    Курт Волкер
    twitter.com/kvolker

    КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер потребовал от России прекратить угрозы наблюдателям ОБСЕ. Соответствующее заявление он опубликовал в Twitter.

    "Россия и поддерживаемые ей лица на востоке Украины должны перестать угрожать или запугивать наблюдателей ОБСЕ и начать выполнять Минские договоренности, под которыми она подписалась", — написал Волкер.

    Таким образом американский представитель отреагировал на инцидент в Донбассе, когда наблюдателям ОБСЕ не позволили запустить беспилотник и угрожали оружием.

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    Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что режим антитеррористической операции в Донбассе завершится в мае, после чего произойдет смена формата военной операции в регионе.

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