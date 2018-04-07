ГУНП в Донецкой области

КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Полицейские изъяли пластид и патроны у мужчины, который ехал из неподконтрольной Киеву территории Донбасса в Харьков, сообщила в субботу пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Донецкой области.

"Полицейские, которые несут службу на блокпосту, расположенном на выезде из Донецкой области в поселке Долина, остановили для проверки автомобиль "ВАЗ", направлявшийся из Луганской области в Харьков. В сумке среди личных вещей у 37-летнего пассажира, жителя Хмельницкой области, было обнаружено взрывчатое вещество и патроны. От объяснений мужчина отказался", — говорится в сообщении.

ГУНП в Донецкой области Мужчина пытался вывезти из Донбасса в Харьков пластид и патроны

Полиция завела уголовное дело по статье "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что правоохранители в одной из школ Радомышльского района Житомирской области изъяли почти 1 тысячу 700 патронов к нарезному оружию.