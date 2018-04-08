На Пасху в Донбассе были ранены сразу четверо военных

КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. Военные заявили, что ополченцы 12 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе в воскресенье, в результате ранения получили четверо украинских военных.

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"По состоянию на 18.00 зафиксировано 12 обстрелов украинских позиций. В результате боевых действий четыре украинских защитника получили ранения", — говорится в сообщении штаба военной операции на странице в Facebook.

Напомним, с утра украинские силовики сообщили, что было зафиксировано 42 обстрела их позиций со стороны ополченцев за минувшие сутки в Донбассе, один военный был ранен.