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    На Пасху в Донбассе были ранены сразу четверо военных

    Тема:

    Донбасс: "пасхальное" перемирие (417)

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    По данным военных, по состоянию на 18.00 зафиксировано 12 обстрелов украинских позиций: "В результате боевых действий четыре украинских защитника получили ранения".
    Украинский военный
    Украинское фото

    КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. Военные заявили, что ополченцы 12 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе в воскресенье, в результате ранения получили четверо украинских военных.

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    "По состоянию на 18.00 зафиксировано 12 обстрелов украинских позиций. В результате боевых действий четыре украинских защитника получили ранения", — говорится в сообщении штаба военной операции на странице в Facebook.

    Напомним, с утра украинские силовики сообщили, что было зафиксировано 42 обстрела их позиций со стороны ополченцев за минувшие сутки в Донбассе, один военный был ранен.

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