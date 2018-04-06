А поговорить? На Донбассе никак не решаются вопросы с мобильной связью

Сергей Иванов – Донбасс, для РИА Новости Украина

Жители самопровозглашенной Донецкой народной республики уже три месяца лишены возможности пользоваться услугами украинского оператора мобильной связи "Vodafone". Несмотря на неоднократные переговоры Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе, ремонтные работы в регионе постоянно срываются, а мирному населению по-прежнему приходится искать альтернативные возможности для связи с родственниками и партнерами, проживающими за линией разграничения. В ДНР считают, что в вопросе восстановления мобильной связи у украинской стороны отсутствует политическая воля и Киев намеренно срывает предварительные договоренности, аналогичные обвинения Донецку предъявляет и Киев.

"Жаль, что Украина продолжает политизировать, а соответственно срывать, восстановление связи Vodafone. Казалось бы, уже достигнуто понимание, что нужно делать каждой из сторон конфликта, чтобы не допустить коммуникационной блокады жителей ДНР, вернее – прекратить блокаду, но Украина находит каждый раз, каждую встречу новые и новые причины отложить на неопределенный срок запуск оператора мобильной связи", – заявил накануне спикер народного совета самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин.

По словам чиновника, ранее специалисты министерства связи ДНР рассмотрели и одобрили все предложения и запросы украинской стороны, необходимые для возвращения в республику оператора "Vodafone". Кроме того, в Донецке неоднократно заявляли, что открыты к диалогу и ожидают украинских специалистов для аудита и восстановления украинского оборудования. Однако сегодня украинская сторона выдвигает новое требование – теперь в переговорном процессе по возобновлению связи в Донбассе должна участвовать и Российская Федерация.

Фото Наш Киев Мобильный оператор Vodafone

"Сначала Украина требовала дополнительные гарантии в районе Еленовки в "серой зоне" для ремонта поврежденного кабеля, мы предоставили эти гарантии, но связь не была восстановлена. Далее Украина запросила гарантии личной безопасности для сотрудников Vodafone в процессе аудита оборудования на территории ДНР, мы предоставили и эти гарантии. Но сегодня Украина заявила, что нужны новые гарантии для нового оборудования, теперь от посредника в переговорном процессе – от России. Наверняка у Киева в запасе целый арсенал требований, которые они собираются выдвигать, чтобы затянуть время и ничего не восстанавливать…", – пояснили в парламенте самопровозглашенной республики.

Читайте также: Спецкор: отсутствие мобильной связи для Донбасса — болезненная тема

Тем временем жители Донецка, которым по разным причинам необходимо совершить телефонный звонок на территорию Украины все так же вынуждены выезжать на окраины прифронтовых районов, где сигнал "Vodafone" периодически еще удается поймать. Наиболее востребованными местами у дончан, где можно воспользоваться украинской сотовой связью остаются железнодорожный вокзал Донецка, станция Рутченково и окрестности поселка Трудовские в Петровском районе города. Невзирая на то, что эти участки находятся в зоне повышенного риска, там все равно ежедневно собираются сотни местных жителей с одной единственной целью – поговорить с родными и близким, совершить деловой звонок, получить важное СМС-сообщение от банка и так далее.

Напомним, что в настоящее время в самопровозглашенной Донецкой народной республике фактически действует только местный оператор мобильной связи "Феникс", которым пользуются уже более одного миллиона человек. После отключения в ДНР в январе 2018 года украинской мобильной связи нагрузка на республиканские сети резко возросла, что привело к массовым сбоям – люди часами не могли дозвониться друг другу даже по Донецку. Спустя некоторое время ситуация с работой мобильной сети оператора "Феникс" наладилась – во всех крупных городах и районах ДНР были установлены дополнительные базовые станции. В сторону удешевления частично были пересмотрены и тарифы – стоимость звонков на стационарные номера для абонентов "Феникса" стала в три раза дешевле и составила 50 российских копеек за минуту.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Женщина звонит по мобильному телефону на улице в Киеве

Также в марте в Донецке, Макеевке и Горловке для абонентов была запущена полноценная работа сети 3G. В планах компании увеличение количества 3G-базовых станций не только в густонаселенных городах, но и в отдаленных населенных пунктах ДНР. Кроме того, в столице Донбасса начата реализация проекта по созданию сети 4G, в Донецке запущены пять первых базовых станций. В ближайшее время планируется запустить еще пять станций, что позволит покрыть сетью большую часть города.