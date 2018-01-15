Новый кризис: Донбасс минус Vodafone

Сергей Иванов — Донбасс, для РИА Новости Украина

В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках уже несколько дней не работает мобильная связь "Vodafone-Украина". О сроках возобновления работы украинской сотовой связи на территории ДНР не могут сообщить ни местные власти, ни в самой компании оператора. Жители ЛДНР подозревают, что "МТС" уже окончательно покинул регион и в панике скупают стартовые пакеты местных операторов связи. Однако с этих карт люди не могут позвонить в Украину и в другие страны — звонки можно совершать только внутри ДНР и ЛНР, а также в Российскую Федерацию.

"Пока мы не можем спрогнозировать ни время, ни дату возобновления работы оператора связи "МТС-Украина" на территории ДНР. Специалисты рассматривают варианты подключения сети не через кабель, поврежденный накануне украинскими силовиками", — рассказали в пресс-службе министерства связи самопровозглашенной Донецкой народной республики.

В свою очередь в компании "МТС-Украина" рассказали свою версию и объяснили, почему на неподконтрольной Киеву части Донецкой и Луганской области не работает мобильная связь. По данным оператора, если авария случилась на участке ДНР, то специалисты не смогут починить повреждения линии связи, так как физически не смогут попасть эти территории.

"Информируем о повреждении волоконно-оптической линии связи в зоне АТО. На данный момент подрядчики выясняют возможность физического доступа к месту повреждения для проведения ремонтных работ. Если подтвердится, что повреждения произошли на неподконтрольной Украине территории, у нас нет возможности повлиять на ситуацию. На сегодняшний день более трети оборудования, расположенного на неподконтрольной Украине территории, находится в нерабочем состоянии. Учитывая данные обстоятельства, которые складываются по независящим от ЗАО "ПФ Украина" причинам, просим вас с пониманием отнестись к возможным ограничениям мобильной связи" — говорится в сообщении оператора сотовой связи "Vodafone-Украина".

Тем временем жители Донецка в массовом порядке начали пользоваться местной мобильной связью "Феникс". С утра пятницы в связи с многократно возросшим количеством звонков внутри сети, работа оператора стала давать сбои. Люди жалуются на ухудшение качества связи, невозможность дозвониться по городу, сбои при пополнении счета и отправке смс-сообщений.

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"Дозвониться с первого раза на "Феникс" сложно в связи с высокой нагрузкой на мобильную сеть — поступает большое количество звонков. Это связано с тем, что нарушена работа сотового оператора связи "МТС-Украина". В настоящий момент специалистами ДНР ведутся работы по налаживанию связи. Другие подробности не уточняются", — пояснили в пресс-службе республиканского оператора мобильной связи.

Словом, во всех почтовых отделениях столицы Донбасса, где продаются стартовые пакеты "Феникс", сейчас наблюдается небывалый ажиотаж. В некоторых точках, особенно в центре Донецка, люди занимают очередь с утра, при этом стартовых пакетов на всех не хватает, во многих пунктах продажи sim-карты разобрали полностью, а новые в достаточном количестве пока не поступают.

Фото "Архив журналиста" Очередь за пакетами оператора "Феникс" в Донбассе

"С мобильной связью просто катастрофа, не знаю что делать. У меня на той стороне Донбасса в селе живут престарелые родители. Обстановка итак тяжелая, ездить тяжело сейчас, долго, а иногда даже опасно, но мы хоть как-то связь поддерживали по телефону друг с другом. Как будет дальше вообще непонятно, если "МТС" решил заблокировать нам связь, то это, конечно, очень плохо. Молодым легче, есть интернет, всевозможные мобильные приложения, а вот старикам плохо — им по старинке нужен только телефон. Фактически отрезают нас от Украины, мы отдаляемся друг от друга еще больше", — рассуждает житель Донецка Сергей.

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"Ужас какой-то происходит с этой связью. Все кинулись в почтовые отделения и в офисы "Феникса", а стартовых пакетов уже почти не осталось — раскупили карточки за несколько часов. Остались, в основном, только блатные красивые номера и стоит один такой пакет в пределах одной тысячи рублей. И все равно везде толкотня, сотни людей в очередях в ожидании, когда подвезут новую партию бюджетных пакетов (стоимость стартового пакета — 120 российских рублей, ежемесячный платеж — 50 рублей, — Авт.). Ну, это все равно совсем не то — близким в Донецкую область не позвонишь с него, нет возможности подключиться к интернет-банкингу, чтобы обналичить карточку, нельзя сделать заказ через интернет, не купишь электронный билет и так далее", — говорит местная жительница Елена.

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Напомним, что "Vodafone" единственный украинский оператор мобильной связи, который все это время работал на территории самопровозглашенных республик Донбасса. Услуги мобильных операторов "Киевстар", "Лайф" (Lifecell), а также стационарной междугородней связи и интернета "Укртелеком" жителям ЛДНР недоступны уже несколько лет.