На территории самопровозглашённой ДНР действует только один местный оператор "Феникс" (действует на базе ушедшего с ДНР оператора "Киевстар"), однако с его карт нельзя звонить на номера украинских мобильных операторов и стационарные телефоны.
Мобильная связь от компании "МТС-Украина" не функционирует в ЛНР с 22 июня из-за поломки на главном контроллере оператора в Луганске. Плотницкий ранее заявлял, что оператор возобновит работу в ближайшее время.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".