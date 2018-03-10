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    МТС Украина

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 19
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    Мобильный оператор Vodafone
    Новый кризис: Донбасс минус Vodafone
    11:31 15.01.2018
    22951Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    В компании "МТС-Украина" рассказали свою версию и объяснили, почему на неподконтрольной Киеву части Донецкой и Луганской областей не работает мобильная связь.
    Вышка сотовой связи. Архивное фото
    В ДНР назвали диверсией сбои в работе мобильной связи
    11:47 08.06.2017
    492
    Оператор МТС (работает в Украине под брендом Vodafone) - единственный из украинских сотовых компаний, продолжающих работать на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народной республик.
    Мобильный телефон
    Абонент вне зоны. Украинская мобильная связь в ДНР – есть проблемы
    09:22 15.07.2016
    6667
    На территории самопровозглашённой ДНР действует только один местный оператор "Феникс" (действует на базе ушедшего с ДНР оператора "Киевстар"), однако с его карт нельзя звонить на номера украинских мобильных операторов и стационарные телефоны.
    Вышка сотовой связи. Архивное фото
    "МТС-Украина" предупреждает о проблемах со связью
    13:06 03.03.2016
    7798
    Абоненты мобильного оператора "МТС-Украина", работающего под брендом Vodafone, могут испытывать проблемы из-за аварии на линии связи, предупредили в компании.
    Сим-карта с логотипом оператора сотовой связи МТС
    Использование бренда Vodafone в Украине обойдется МТС около $180 млн
    09:56 16.10.2015
    3850
    Как сообщил вице-президент МТС по маркетингу Василь Лацанич, начало формирования принципиально нового рынка - услуг 3G в Украине - это оптимальное время для расширения сотрудничества.
    Логотип компании МТС
    МТС будет использовать бренд Vodafone в Украине - СМИ
    09:12 16.10.2015
    300
    Financial Times сообщает, что соглашение операторов не предусматривает инвестиции и участие в прибыли британской компании. МТС и Vodafone сотрудничают с 2008 года.
    Сим-карта с логотипом оператора сотовой связи МТС
    Плотницкий сомневается, что "МТС-Украина" сможет возобновить работу в ЛНР
    04:13 05.07.2015
    4477
    Мобильная связь от компании "МТС-Украина" не функционирует в ЛНР с 22 июня из-за поломки на главном контроллере оператора в Луганске. Плотницкий ранее заявлял, что оператор возобновит работу в ближайшее время.
    Логотип компании МТС
    Сотовая связь оператора МТС снова заработала в ДНР
    18:07 13.05.2015
    283
    По информации СМИ, сотовая связь оператора МТС заработала в Донецке, Макеевке, Енакиево, Дебальцеве, Горловке, Амвросиевке, Старобешеве.
    Логотип компании МТС
    "МТС-Украина" восстановил работу в Донбассе
    14:07 08.05.2015
    469Донбасс. Переговоры Путин - Керри - Лавров.
    Связь украинского оператора восстановлена в районах и городах Донбасса. Сообщается, что связь заработала в Донецке, Макеевке, Горловке, Дебальцево и Новоазовске.
    Компьютер. Архивное фото
    Система электронного администрирования НДС буксует
    21:30 27.02.2015
    629
    Компании МТС, "Астелит" и "Киевстар" заявили о некорректном функционировании системы электронного администрирования НДС и предложили свою помощь в решении технических проблем.
    Сим-карта с логотипом оператора сотовой связи МТС
    "МТС Украина" сменила прописку на Нидерланды
    16:22 27.02.2015
    1794
    Мобильный оператор переведен в собственность нидерландской компании, которая управляет активами головной компании. Действия с акциями проведены для увеличения финансирования компании.
    Сим-карта с логотипом оператора сотовой связи МТС
    "МТС-Украина" восстановил связь в Луганске
    17:25 25.02.2015
    175
    Сообщается, что оператор "МТС-Украина" восстановил мобильную связь в Луганске. Доступ в интернет компания пока не предоставляет".
    Сим-карта с логотипом оператора сотовой связи МТС
    "МТС-Украина": сотовая связь в районе Луганска не работает
    13:13 25.02.2015
    1722Донбасс: годовщина Минских соглашений
    Ранее глава Луганской ОГА Геннадий Москаль сообщил, что из-за обстрелов трех селах области нет электроэнергии, поэтому не работают вышки мобильных операторов.
    iPhone
    3G-связь в Украине: возможно саботирование выдачи лицензий – эксперт
    15:44 24.02.2015
    570
    Эксперт рынка телекоммуникаций Роман Химич заявил, что "операторы никаких лицензий на руки не получили и пройдет порядка 1,5-2 месяцев, прежде чем они получат эти бумажки".
    Логотип компании МТС
    "Астелит", "МТС Украина" и "Киевстар" приобрели лицензии на 3G
    11:36 23.02.2015
    2014
    Проведен аукцион, на котором мобильные операторы имели возможность приобрести лоты, дающие право на получение лицензий на связь в стандарте UMTS (3G).
    Телефон iPhone 4
    На рынке мобильной связи происходят манипуляции – эксперт
    14:44 18.02.2015
    310
    По мнению Виктории Власенко, в Украине уже есть опыт компании "Укртелеком", которая долгое время была в ведении государства, однако ему очень сложно управлять такого рода компаниями.
    Сим-карта с логотипом оператора сотовой связи МТС
    "МТС-Украина" заявила о перебоях со связью в Донбассе
    12:48 05.02.2015
    1715Ситуация в зоне АТО.
    Согласно сообщению компании, причина - повреждение оборудования и перебоев в электроснабжении в результате боевых действий. Работоспособность составляет 83%.
    Логотип компании МТС
    ГПУ начала расследование против работников "МТС Украина"
    16:35 03.02.2015
    511Жизнь Крыма после присоединения к РФ.
    Прокуратура проводит расследование по факту несанкционированного вмешательства в работу сети "МТС Украина" на территории Крыма.
    Логотип компании МТС
    МТС может продать часть актива в Украине - СМИ
    08:18 21.10.2014
    317
    К мыслям о продаже части украинского бизнеса оператора подтолкнула сложная политическая обстановка.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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