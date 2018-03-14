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    Общество

    В Минске договорились о восстановлении мобильной связи в Донбассе

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    Донбасс: новое перемирие (335)

    (обновлено: )22320
    В рамках подгруппы по социально-экономическим вопросам достигнута договоренность относительно алгоритма восстановления мобильной связи на территории ОРДЛО, сообщила пресс-секретарь Леонида Кучмы.
    Вышка сотовой связи. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Контактная группа по Донбассу договорилась об алгоритме восстановления мобильной связи на неподконтрольной Киеву территории региона, заявила в среду Дарья Олифер — пресс-секретарь представителя Киева на переговорах в Минске, экс-президента Украины Леонида Кучмы.

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    Ранее в ЛНР и ДНР сообщили, что на территории самопровозглашенных республик была нарушена работа сотового оператора "Vodafone-Украина" из-за повреждения кабеля на подконтрольной Киеву территории в районе Еленовки. Работа сотового оператора на территории ЛНР была восстановлена. ДНР уже почти два месяца остается без украинской сотовой связи.

    "В рамках подгруппы по социально-экономическим вопросам достигнута договоренность относительно алгоритма восстановления мобильной связи на территории ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей — ред.)", — написала Олифер на своей странице в Facebook.

    По ее словам, работу по восстановлению связи будет проводить компания "Vodafone-Украина" при участии ОБСЕ с соблюдением украинского законодательства.

    До конфликта на территории Донбасса работали несколько сотовых операторов. "Киевстар" одним из первых заявил о прекращении обслуживания абонентов на неподконтрольной Киеву территории. Это произошло зимой 2015 года. В том же году власти ДНР заявили о создании собственного сотового оператора "Феникс". В начале 2017 года обслуживать абонентов неподконтрольной Киеву части Донбасса прекратил оператор Lifecell. "Vodafone Украина" оставалась единственной украинской сотовой компанией, связь которой продолжала действовать в этих районах Донбасса.

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