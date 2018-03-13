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    Киев

    В Киеве уроженец Донбасса обокрал квартиру французского дипломата

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    В ходе следствия установлено, что 22-летний гражданин Украины, действуя в сговоре с неустановленными лицами, изготовил дубликат ключа от квартиры в доме по ул. Михайловской в г. Киеве, где проживал дипломат вместе с женой.
    Наручники
    УНИАН

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Столичные правоохранители задержали вора, который обокрал представителя дипломатического корпуса Французской республики в Украине, сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры города Киева.

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    Киевская местная прокуратура №10 сообщила о подозрении злоумышленнику, причастному к краже французского дипломата.

    "В ходе следствия установлено, что 22-летний гражданин Украины, действуя в сговоре с неустановленными лицами, изготовил дубликат ключа от квартиры в доме по ул. Михайловской в г. Киеве, где проживал дипломат вместе с женой. Дождавшись подходящего момента, злоумышленник проник в квартиру с помощью дубликата ключа и украл имущество потерпевшего на общую сумму около 740 тыс гривен", — говорится в сообщении.

    В ходе розыскных мероприятий личность вора удалось установить. Им оказался ранее судимый 22-летний гражданин Украины, уроженец города Шахтерск Донецкой области.

    Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 185 (тайное, по предварительному сговору группой лиц, хищение чужого имущества, соединенное с проникновением в жилище) УК Украины, также будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

    Ранее сообщалось, что украинские киберпреступники обокрали клиентов мирового сервиса логистики DHL на 1,5 миллиона евро.

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