В Киеве уроженец Донбасса обокрал квартиру французского дипломата

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Столичные правоохранители задержали вора, который обокрал представителя дипломатического корпуса Французской республики в Украине, сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры города Киева.

Киевская местная прокуратура №10 сообщила о подозрении злоумышленнику, причастному к краже французского дипломата.

"В ходе следствия установлено, что 22-летний гражданин Украины, действуя в сговоре с неустановленными лицами, изготовил дубликат ключа от квартиры в доме по ул. Михайловской в г. Киеве, где проживал дипломат вместе с женой. Дождавшись подходящего момента, злоумышленник проник в квартиру с помощью дубликата ключа и украл имущество потерпевшего на общую сумму около 740 тыс гривен", — говорится в сообщении.

В ходе розыскных мероприятий личность вора удалось установить. Им оказался ранее судимый 22-летний гражданин Украины, уроженец города Шахтерск Донецкой области.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 185 (тайное, по предварительному сговору группой лиц, хищение чужого имущества, соединенное с проникновением в жилище) УК Украины, также будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

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