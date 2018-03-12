В Украине появился законопроект "о прощении" жителей Крыма и Донбасса

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Экс-депутат Верховной Рады Андрей Сенченко подготовил законопроект, согласно которому жители Крыма и Донбасса должны просить прощения у Киева. Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

Законопроект "О прощении", по замыслу Сенченко, коснется тех, кто ведет деятельность в интересах "государства-агрессора". Одна из статей документа предлагает таким "категориям" жителей Крыма и Донбасса признать свою вину, раскаяться и извиниться за совершенные "преступления".

Как альтернативу уголовному наказанию Сенченко предлагает ограничивать "раскаявшихся" в гражданских правах, в частности, запрещать им работать в органах власти и участвовать в выборах. Заявления о прощении должны будут рассматривать украинские суды.

Как отметил экс-депутат, процедура прощения предлагается только для жителей Крыма и Донбасса, поскольку эти люди "оказались на территориях, контролируемых агрессором, без защиты государства и под массированным воздействием враждебной пропаганды".

"За те же действия, совершенные в интересах агрессора на свободной территории страны, прощения быть не может", — подчеркнул автор инициативы.

Сенченко весной 2014 года временно исполнял обязанности замглавы администрации президента.

Президент Петр Порошенко ранее подписал закон о реинтеграции Донбасса. В документе Россию называют "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории — "оккупированными". МИД России посчитал утверждения Украины об оккупации "публичными бездоказательными инсинуациями".