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    Политика

    В Украине появился законопроект "о прощении" жителей Крыма и Донбасса

    Тема:

    Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше? (447)

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    По предложению экс-нардепа Андрея Сенченко, процедура прощения предлагается только для жителей Крыма и Донбасса, поскольку эти люди "оказались на территориях, контролируемых агрессором".
    Экс-нардеп, бывший глава временной следственной комиссии по расследованию Иловайской трагедии Андрей Сенченко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Экс-депутат Верховной Рады Андрей Сенченко подготовил законопроект, согласно которому жители Крыма и Донбасса должны просить прощения у Киева. Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

    Жительница Ясиноватой. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Реакция жителей Донбасса на закон о реинтеграции: все, прощай, Украина

    Законопроект "О прощении", по замыслу Сенченко, коснется тех, кто ведет деятельность в интересах "государства-агрессора". Одна из статей документа предлагает таким "категориям" жителей Крыма и Донбасса признать свою вину, раскаяться и извиниться за совершенные "преступления".

    Как альтернативу уголовному наказанию Сенченко предлагает ограничивать "раскаявшихся" в гражданских правах, в частности, запрещать им работать в органах власти и участвовать в выборах. Заявления о прощении должны будут рассматривать украинские суды.

    Как отметил экс-депутат, процедура прощения предлагается только для жителей Крыма и Донбасса, поскольку эти люди "оказались на территориях, контролируемых агрессором, без защиты государства и под массированным воздействием враждебной пропаганды".

    "За те же действия, совершенные в интересах агрессора на свободной территории страны, прощения быть не может", — подчеркнул автор инициативы.

    Сенченко весной 2014 года временно исполнял обязанности замглавы администрации президента.

    Президент Петр Порошенко ранее подписал закон о реинтеграции Донбасса. В документе Россию называют "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории — "оккупированными". МИД России посчитал утверждения Украины об оккупации "публичными бездоказательными инсинуациями". 

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