Сайдик надеется "поставить точку" в конфликте в Донбассе в течение года

КИЕВ, 12 мар – РИА Новости Украина. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил о своей надежде на то, что стороны конфликта в Донбассе проявят политическую волю, благодаря чему удастся "поставить точку в этом конфликте в течение этого года".

"И сейчас я действительно надеюсь, что стороны проявят политическую волю, и мы совместно сможем, наконец-то, поставить точку в этом конфликте в течение этого года", — заявил Сайдик в интервью белорусскому порталу tut.by, опубликованном в понедельник.

Отвечая на вопрос о перспективах урегулирования конфликта, спецпредставитель заявил, что если бы у него не было надежды на решение этого конфликта, тогда "надо было бы паковать чемоданы и возвращаться домой".

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При этом дипломат не считает, что перенос переговорной площадки по Донбассу из Минска мог бы положительно повлиять на результативность процесса мирного урегулирования конфликта.

"С моей точки зрения, альтернативы Минску нет. Это самое подходящее место для проведения переговоров в настоящем формате трехсторонней контактной группы. Как известно, в переговорах также участвуют эксперты от ОРДО и ОРЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей – ред.). Я не думаю, что перенос переговорной площадки мог бы положительно отразиться на результативности процесса", — заявил Сайдик.

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Он также высказал убежденность, что "альтернативы минским соглашениям по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины просто не существует". "И я никоим образом не могу согласиться с утверждением, что минские соглашения не выполняются и минский процесс не работает", — подчеркнул дипломат.

Проблема урегулирования кризиса в Донбассе обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.