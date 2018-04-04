В Донбассе так и не договорились о восстановлении мобильной связи

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе по Донбассу надеется, что на неподконтрольной Киеву территории Донбасса предоставят гарантии безопасности для восстановления мобильной связи "Vodafone-Украина", сообщила пресс-секретарь экс-президента Украины, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Ожидаем, что в ОРДО выполнят взятые на себя обязательства по предоставлению гарантий безопасности сотрудникам компании "Vodafon Украина" для восстановления мобильной связи", — написала она на странице в Faсebook.

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В тоже время, как сообщают "Новости Донбасса", представители самопровозглашенной ДНР обвинили украинскую сторону в затягивании процесса. Также в непризнанной ДНР заявляют о выдвижении нового требования от Украины — гарантий для нового оборудования от России.

Напомним, в середине января текущего года в самопровозглашенной ДНР сообщили, что из-за повреждения кабеля была нарушена работа сотового оператора "Vodafone-Украина". Позже мобильная связь пропала и в самопровозглашенной ЛНР. В ДНР пригрозили взять под "внешнее управление" сеть "Vodafone-Украина".

До вооруженного конфликта на территории Донбасса работали несколько сотовых операторов. "Киевстар" одним из первых заявил о прекращении обслуживания абонентов на неподконтрольной Киеву территории. Это произошло зимой 2015 года. В том же году власти самопровозглашенной ДНР заявили о создании собственного сотового оператора "Феникс". В начале 2017 года обслуживать абонентов неподконтрольной Киеву части Донбасса прекратил оператор Lifecell, однако связь "Vodafone-Украина" продолжала действовать в этих районах Донбасса.

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Незадолго до проблем со связью пресс-служба оператора "Vodafone Украина" сообщила, что с 9 января изменит тарифы для жителей, проживающих на территории непризнанных ДНР и ЛНР: для жителей этих территорий предусмотрен единый тариф – "Смартфон Стандартный", с абонентского счета ежедневно будут сниматься 3 гривны вне зависимости от того, пользуется человек связью или нет. Также абоненты не имеют права отказаться от перевода на такой тариф и не смогут выбрать любой другой. Тем не менее позже Vodafone пообещал не вводить спецтарифы для жителей Донбасса.