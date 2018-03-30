В Украине запустили 4G-связь: где и как заработает

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Где заработает 4G-связь

С сегодняшнего дня в Украине официально запущена связь нового поколения 4G. Об этом заявили сразу два крупных мобильных оператора: lifecell и Vodafone.

С этим событием поздравил украинцев даже президент Петр Порошенко.

"Связь четвертого поколения отныне в Украине! Операторы мобильной связи запускают 4G более чем двадцати городах Украины! Поздравляю украинцев с использованием 4G!", – написал он на своей странице в Facebook.

Первым о запуске нового поколения связи сообщил оператор lifecell.

Так, в пресс-службе оператора заявили, что с сегодняшнего дня услуги связи 4G предоставляются в 22 областных центрах, а также неподалеку от зоны АТО: в Краматорске и Северодонецке.

Согласно карте покрытия на сайте оператора, 4G доступен в Киеве, Харькове, Днепре, Запорожье, Львове, Полтаве, Сумах, Ивано-Франковске, Черновцах, Одессе и Херсоне.

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В свою очередь оператор Vodafone сообщил о запуске 4G в Киеве, Харькове, Львове, Днепре и Одессе.

До июля Vodafone обещает запустить 4G еще в 28 городах Украины.

В рамках запуска Vodafone 4G будут охвачены следующие города: Киев, три города Киевской области (Борисполь, Вишневое, Чабаны), Днепр, Павлоград (Днепропетровская обл.), Харьков, Купянск (Харьковская обл.), Запорожье, Энергодар (Запорожская обл.), Львов, Полтава, Сумы, Ивано-Франковск, Черновцы, Новоселица (Черновицкая обл.), Луцк, Кропивницкий, Одесса, Херсон.

В то же время президент "Киевстар" Петр Чернышов заявил, что оператор планирует запустить 4G до 10 апреля.

"Быстро – не всегда значит качественно. Мы планируем запустить 4G до 10 апреля. Мы купили больше всех частот 4G у государства и больше всех базовых станций 4G у поставщиков", — написал он у себя в Facebook.

Как говорят эксперты, пока запущено точечное покрытие в диапазоне 2600 МГц.

"Это будут отдельные фрагменты, но до середины года появятся лишь пятна покрытия в городах-миллионниках. Дело в том, что операторы пока получили частоту 2600 МГц, которая дает небольшой радиус покрытия", – заявил "Вестям" эксперт рынка телекоммуникаций Роман Химич.

По его словам, а вот уже с июля заработает современная частота в 1800 МГц.

"Покрытие будет больше, поэтому 4G появится во всех городах, областных центрах, и до конца года она заработает полноценно", – говорит Химич.

Однако в селах и райцентрах ее не будет, так как для них нужны частоты – 700–900 МГц, которые используют для аналогового ТВ. Так же, как не будет ее и вдоль трасс или железнодорожных путей.

Напомним, Порошенко подписал указ о внедрении 4G еще в июле 2015 года. Согласно документу, связь 4G должна была заработать в Украине еще в 2017 году.

Что нужно для 4G?

Оба операторы уточняют, что для того, чтобы пользоваться связью 4G, необходимо иметь SIM-карту с поддержкой стандарта 4G/LTE (USIM-карта) и смартфон с поддержкой минимум 4G/LTE.

Пользоваться 4G-интернетом можно будет пользоваться в рамках текущего тарифа абонента. Услуги мобильной связи четвертого поколения будут предоставляться по технологии LTE Advanced Pro (4.5G), обеспечивающей до пяти раз более высокую скорость загрузки (download), до 10 раз более высокую скорость передачи данных (upload), а также мгновенную реакцию сайтов и приложений по сравнению с 3G.

Проверить, поддерживает ли сим-карта 4G, можно, отправив СМС с кодом *245*4# вызов для любого оператора.

Какая разница между 3G и 4G?

Главное отличие между старым поколением – 3G и новым (4G) – это скорость мобильного интернета. Производители уверяют, что во время пиковых нагрузок 4G-сети смогут обеспечить до 100 Мбит/с при загрузке (download) и до 50 Мбит/с – при отправке данных (upload).

Например, музыкальный трек в сети 4G можно будет закачать за одну секунду, а в 3G – за 10 секунд, с буферизацией и – иногда – с задержками. В сети четвертого поколения на YouTube ролик в HD-формате загрузится мгновенно, а в 3G – нужно будет 1-5 минут.

По материалам из открытых источников интернет