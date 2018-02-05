наверх
05.02.201815:15
Курсы валют НБУ
  • USD27.87+ 0.03
  • EUR34.72+ 0.04
Рубрики
Ещё
    Общество

    В ДНР сообщили, что нужно для восстановления работы "Vodafone"

    (обновлено: )57520
    в самопровозглашенной ДНР отметили, что восстановить работу "Vodafone" можно, но нужна политическая воля Киева, которой нет.
    Мобильный оператор Vodafone
    Фото Наш Киев

    ДОНЕЦК, 5 фев — РИА Новости Украина. Восстановление работы сотового оператора "Vodafone-Украина" на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики возможно при наличии политической воли Киева, заявили РИА Новости в понедельник в минсвязи ДНР.

    Ситуация на юго-востоке Украины
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Спецкор: отсутствие мобильной связи для Донбасса - болезненная тема

    Ранее в ЛНР и ДНР сообщили, что на территории самопровозглашенных республик была нарушена работа сотового оператора "Vodafone-Украина" из-за повреждения кабеля на подконтрольной Киеву территории в районе Еленовки. Работа сотового оператора на территории ЛНР была восстановлена. ДНР уже почти месяц остается без украинской сотовой связи. Вопрос восстановления работы "Vodafone-Украина" поднимался и на встречах контактной группы по Донбассу в Минске.

    "Мы до сих пор не получили ответа ни от компании "Vodafone", ни от представителей украинской стороны на просьбу о содействии в восстановлении работы сотового оператора на территории республики. Восстановить работу "Vodafone" можно, но нужна политическая воля Киева, которой нет", — сказал представитель минсвязи ДНР.

    До конфликта на территории Донбасса работали несколько сотовых операторов. "Киевстар" одним из первых заявил о прекращении обслуживания абонентов на неподконтрольной Киеву территории. Это произошло зимой 2015 года. В том же году власти ДНР заявили о создании собственного сотового оператора "Феникс". В начале 2017 года обслуживать абонентов неподконтрольной Киеву части Донбасса прекратил оператор Lifecell. "Vodafone Украина" оставалась единственной украинской сотовой компанией, связь которой продолжала действовать в этих районах Донбасса.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Храм у Десятинного монастыря в Киеве
    Националистический радикализм крепчает
    Вече Саакашвили в Киеве
    Вече Саакашвили: ультиматум Порошенко
    Заявление Игоря Гужвы. Видео
    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    Пикет Генеральное консульство Польши во Львове
    Украина - Польша: Бандера раздора