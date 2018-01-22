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    В ДНР обратились с просьбой к "Vodafone-Украина"

    (обновлено: )108320
    В самопровозглашенной Донецкой народной республике просят компанию "Vodafone" прислать персонал для аудита технического состояния и запуска сети на территории ДНР.
    Рекламный стенд Vodafone-Украина. Архивное фото
    пресс-служба "Vodafone-Украина"

    КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Министерство связи самопровозглашенной Донецкой народной республики обратилось к компании "Vodafone-Украина" с просьбой оказать содействие в восстановлении работы украинского оператора на территории ДНР, заявил в понедельник глава ведомства Виктор Яценко.

    Мобильный оператор Vodafone
    Фото Наш Киев
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    Ранее в ЛНР и ДНР сообщили, что из-за повреждения кабеля на территории самопровозглашенных республик была нарушена работа сотового оператора "Vodafone-Украина". Ремонтные бригады в среду приступили к ремонту поврежденного кабеля связи в Донбассе. На прошлой неделе работа сотового оператора на территории ЛНР была восстановлена. ДНР по-прежнему остается без украинской сотовой связи.

    "Учитывая тот факт, что "Vodafone" закрыл доступ оставшемуся техническому персоналу бывшего "МТС-Украина" к своему оборудованию, а также в связи с тем, что эти оставшиеся специалисты не в состоянии решать сложные коммутационные задачи, просим компанию "Vodafone" прислать персонал для аудита технического состояния и запуска сети на территории ДНР", — говорится в заявлении Яценко, распространенном его пресс-службой.

    В минсвязи ДНР отметили, что готовы оказать необходимую помощь в согласовании и проведении ремонтно-восстановительных работ.

    "Также обращаем внимание, что представителям украинского оператора необходимо проработать ряд административных вопросов с субъектами хозяйствования республики, в частности вопрос оплаты электроэнергии. Министерство связи не может производить оплату коммунальных услуг за эксплуатацию коммутационных узлов "Vodafone" из бюджета Донецкой народной республики", — добавил Яценко.

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