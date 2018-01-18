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    Vodafone пообещал не вводить спецтарифы для жителей Донбасса

    (обновлено: )119724
    Представители компании заверили, что после восстановления сетей жители неподконтрольных Киеву территорий смогут пользоваться связью Vodafone, говорится в сообщении Министерства по вопросам временно оккупированной территории и внутренне перемещенных лиц.
    Рекламный стенд Vodafone-Украина. Архивное фото
    пресс-служба "Vodafone-Украина"

    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Представители оператора мобильной связи Vodafone во время заседания комитета Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, нацменьшинств и межнациональных отношений пообещали после ремонта сети не вводить специальные тарифы для жителей неподконтрольной Киеву территории Донбасса и компенсировать ущерб, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированной территории и внутренне перемещенных лиц Украины в четверг.

    Мобильный оператор Vodafone
    Фото Наш Киев
    Новый кризис: Донбасс минус Vodafone

    Ранее в ЛНР и ДНР сообщили, что из-за повреждения кабеля на территории самопровозглашенных республик была нарушена работа сотового оператора "Vodafone-Украина". Ремонтные бригады в среду приступили к ремонту поврежденного кабеля связи в Донбассе. Вопрос восстановления мобильной связи также поднимался на встрече контактной группы по Донбассу в четверг в Минске.

    "Представители компании заверили, что после восстановления сетей жители неподконтрольных территорий смогут пользоваться связью Vodafone. При этом специальных тарифов для них не будет, а расходы, которые несут сегодня пользователи сети, компания обещает возместить, сделав перерасчет", — говорится в сообщении.

    При этом отмечается, что сетью Vodafone на неподконтрольной Киеву территории Донбасса пользуются почти 2 миллиона абонентов.

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