Vodafone пообещал не вводить спецтарифы для жителей Донбасса

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Представители оператора мобильной связи Vodafone во время заседания комитета Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, нацменьшинств и межнациональных отношений пообещали после ремонта сети не вводить специальные тарифы для жителей неподконтрольной Киеву территории Донбасса и компенсировать ущерб, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированной территории и внутренне перемещенных лиц Украины в четверг.

Ранее в ЛНР и ДНР сообщили, что из-за повреждения кабеля на территории самопровозглашенных республик была нарушена работа сотового оператора "Vodafone-Украина". Ремонтные бригады в среду приступили к ремонту поврежденного кабеля связи в Донбассе. Вопрос восстановления мобильной связи также поднимался на встрече контактной группы по Донбассу в четверг в Минске.

"Представители компании заверили, что после восстановления сетей жители неподконтрольных территорий смогут пользоваться связью Vodafone. При этом специальных тарифов для них не будет, а расходы, которые несут сегодня пользователи сети, компания обещает возместить, сделав перерасчет", — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что сетью Vodafone на неподконтрольной Киеву территории Донбасса пользуются почти 2 миллиона абонентов.