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    Политика

    Турция готова участвовать в миротворческой миссии в Донбассе - АП

    (обновлено: )25014
    Президент Украины Петр Порошенко 9 апреля прибыл в Стамбул, где проводит переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.
    Петр Порошенко и президент Турции Реджеп Таип Эрдоган
    Фото Администрации президента Украины

    КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. Турция готова участвовать в миротворческой миссии ООН в Донбассе, сообщила в понедельник пресс-служба президента Украины Петра Порошенко по итогам его встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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    По данным пресс-службы, Порошенко в понедельник прибыл в Стамбул, где встретился с Эрдоганом и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

    "Президент Петр Порошенко проинформировал турецкую сторону о ситуации в Донбассе… Турция поддержала развертывание миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса и заявила о готовности принять в ней участие", — сообщила пресс-служба главы государства.

    Ранее министр иностранных Украины Павел Климкин заявил, что в Донбасс нужно ввести более 15 тысяч миротворцев ООН, в состав миссии могут войти представители стран СНГ, но они должны играть "ограниченную роль".

    Глава европейской дипломатии Федерика Могерини ранее подтверждала, что Евросоюз поддержит введение миротворческой миссии ООН в Донбасс, если это поможет в реализации минских соглашений и урегулированию конфликта.

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