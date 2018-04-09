Турция готова участвовать в миротворческой миссии в Донбассе - АП

Фото Администрации президента Украины

КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. Турция готова участвовать в миротворческой миссии ООН в Донбассе, сообщила в понедельник пресс-служба президента Украины Петра Порошенко по итогам его встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По данным пресс-службы, Порошенко в понедельник прибыл в Стамбул, где встретился с Эрдоганом и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

"Президент Петр Порошенко проинформировал турецкую сторону о ситуации в Донбассе… Турция поддержала развертывание миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса и заявила о готовности принять в ней участие", — сообщила пресс-служба главы государства.

Ранее министр иностранных Украины Павел Климкин заявил, что в Донбасс нужно ввести более 15 тысяч миротворцев ООН, в состав миссии могут войти представители стран СНГ, но они должны играть "ограниченную роль".

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини ранее подтверждала, что Евросоюз поддержит введение миротворческой миссии ООН в Донбасс, если это поможет в реализации минских соглашений и урегулированию конфликта.