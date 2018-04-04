Донбасс: и "Пасхальное перемирие" никого не спасет

Сергей Иванов – Донбасс, для РИА Новости Украина

Миротворческие силы ООН не могут быть введены в Донбасс без согласия жителей Донецкой и Луганской народных республик. В соответствии с Минскими договоренностями все инициативы, касающиеся деэскалации вооруженного конфликта, Киев должен напрямую обсуждать с представителями ЛДНР. Об этом накануне заявил председатель народного совета самопровозглашенной ДНР, постоянный полномочный представитель ДНР на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске Денис Пушилин.

"Официальный Киев может сколько угодно манипулировать общественным мнением в публичном поле, отказывая жителям ДНР и ЛНР в своих правах решать, будут ли на их земле и в каком формате присутствовать миротворческие миссии, но когда речь пойдет о конкретике, применяться будут международные нормы. А в соответствии с ними такие операции проводятся при обязательном добровольном согласии сторон конфликта. Это обязательное условие. Это, во-первых, а во-вторых, в Минских соглашениях, одобренных резолюцией Совета Безопасности ООН, четко указаны стороны конфликта в Донбассе. <…> В результате этой несложной логической цепочки вывод напрашивается один: без решения моих земляков никто ничего на территорию наших республик не введет", – пояснил Пушилин.

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В этой связи в Донецке согласились с мнением российского сенатора Алексея Пушкова, возглавляющего комиссию Совета Федерации России по информационной политике. Так, комментируя слова президента Украины Петра Порошенко о вводе миротворцев ООН в Донбасс, он отметил, что эту тему глава украинского государства может обсуждать исключительно с Донецком и Луганском.

УНИАН Петр Порошенко и военные 79-й бригады

"Порошенко надо обсуждать ввод миротворцев не с Меркель или Волкером, а с Донецком и Луганском. Без их согласия не будет там никаких миротворцев. Ни Меркель, ни Волкер не помогут", – написал российский чиновник в своем аккаунте в социальной сети Twitter.

Напомним, что 1 апреля 2018 года, президент Украины Петр Порошенко объявил, о том, что он, а также канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон якобы договорились с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным о вводе миротворческого контингента ООН в Донбасс при условии начала перемирия. При этом самопровозглашенные ДНР и ЛНР в данном заявлении упомянуты не были. Очевидно, что со стороны Украины по-прежнему нет политической воли, и желания идти на какие-либо компромиссы в части урегулирования конфликта. Официальный Киев всячески избегает прямого диалога с представителями Донецка и Луганска, как того требуют Минские соглашения.

@poroshenko Петр Порошенко в Донбассе

Сегодня в ДНР уверены, что очередное так называемое "Пасхальное перемирие" и любые другие виды перемирий можно расценивать только как механизм снижения обострения. Когда ситуация снова накалится далее последуют новые договоренности, которые, как показывает практика приводят лишь к незначительному снижению количества обстрелов. В то же время реальных предпосылок к установлению полноценного мира в Донбассе, к сожалению, нет.

Отметим, что за первые несколько дней со дня вступления нового режима тишины в Донбассе зафиксированы десятки обстрелов из запрещенной крупнокалиберной артиллерии, в которых ополченцы и украинские силовики традиционно обвиняют друг друга. Несмотря на то, что интенсивность боевых действий вдоль линии разграничения несколько снизилась, с фронта все так же поступают данные о погибших и раненых среди военнослужащих с обеих сторон. В ряде прифронтовых населенных пунктов в окрестностях Донецка, Докучаевска, Горловки, а также на юге региона в Новоазовском районе периодически фиксируются попадания боеприпасов вблизи жилых домов и коммуникаций.