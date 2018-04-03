"Пасхальное перемирие". Военные назвали число обстрелов в Донбассе

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина Украина. Украинские силовики заявили, что зафиксировали в Донбассе 20 обстрелов своих позиций со стороны ополченцев за минувшие сутки, пострадавших среди военных нет.

В пятницу в Донбассе вступило в силу новое, "пасхальное" перемирие, но стороны уже обвинили друг друга в обстрелах.

Как сообщает в понедельник пресс-центр спецоперации силовиков в Facebook, за прошедшие сутки зафиксированы "20 обстрелов позиций украинских защитников".

"Ни один украинский защитник не пострадал", — уточняется в сообщении.

За время конфликта в Донбассе, который длится с 2014 года, погибли 2378 украинских военнослужащих, из них четыре женщины. Кроме того, за этот период погибли 138 детей, которые были либо убиты, либо подорвались на минах.

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