Киев в отрыве от реальности: зачем нагнетают страх по Донбассу

Александр Хроленко, военный обозреватель

Украинские СМИ 29 марта распространили информацию несуществующего штаба АТО о росте боестолкновений в Донбассе с применением тяжелой артиллерии: "За минувшие сутки боевики российско-оккупационных войск 54 раза обстреляли позиции украинских защитников, применив запрещенное минскими договоренностями вооружение".

Если верить источнику информации, тяжелые бои с применением 122-мм артиллерии и 120-мм минометов шли близ Авдеевки, Новотроицкого, Опытного, Каменки, Широкиного, Талаковки, Песков, Марьинки, Новомихайловки. Однако украинская миссия ОБСЕ в то же самое время зафиксировала "уменьшение количества нарушений режима прекращения огня" в Донецкой области, к которой и относятся упомянутые населенные пункты.

Официальный Киев и раньше конфликтовал с реальностью, но все же учитывал мнение международных организаций, и не отрицал выводов мониторинговой миссии ОБСЕ. п

Цифры ОБСЕ день ото дня колеблются – взрывы в Донбассе международные наблюдатели фиксируют от 220 до 330 раз в сутки, то есть в среднем на каждый километр линии соприкосновения приходится не более одного снаряда в 24 часа. И даже несуществующий штаб АТО в итоге признает: "В результате вражеского огня украинские военные не пострадали".

Для чего Киеву нагнетать страх в относительно спокойной обстановке?

Худой мир лучше

Объективно Донбассу в среднесрочной перспективе широкомасштабные боевые действия не угрожают. О стабилизации косвенно свидетельствует и недавнее продление мандата СММ ОБСЕ на год до 31 марта 2019 года, о котором ранее просил Киев. Международные наблюдатели выполняют задачу по контролю ситуации в районе линии соприкосновения в Донбассе без оружия, и изменения статуса их миссии не обсуждается.

Киев по инерции пытается выглядеть пострадавшим от "российской агрессии", и получать за это деньги. Однако специальная мониторинговая миссия ОБСЕ применяет для наблюдения за обстановкой в Донецкой и Луганской областях стационарные видеокамеры и беспилотные летательные аппараты дальнего радиуса действия (свыше 160 км), которые позволяют "видеть" любые участки разделительной линии и примыкающей территории. Сотрудники ОБСЕ, лидеры стран Нормандской четверки и время работают на мир. Стартап милитаризации сдувается.

Кроме того, спецпредставитель США Курт Волкер намерен продолжать переговоры об урегулировании на востоке Украины с помощником президента РФ Владиславом Сурковым. Американцы считают свой миротворческий план лучшим (применительно к "Минску-2"), и надеются распространить мандат возможной миссии на всю территорию Донбасса (до границ с Россией). Москва в свою очередь демонстрирует нежелание торговать принципами, но и не впадает в жесткую конфронтацию. На этом участке пока не хватает взаимопонимания, но нет и угроз эскалации конфликта.

Подключение Украины к "делу Скрипаля", и высылка из Киева 13 российских дипломатов – скорее проамериканский акт, нежели подготовка войсковой операции в Донбассе и маскировка планов ВСУ. Всё происходящее в Украине чрезвычайно прозрачно.

Прощай, оружие

И нелогичное, вроде бы, стремление Киева к миру, и грядущие массовые сокращения сотрудников концерна "Укроборонпром", и депутат Надежда Савченко в украинской тюрьме – явления вполне объяснимые. Общество устало от экстремальных потрясений Революции достоинства, государственной вражды с соседями по периметру границ, бедности и заработков на чужбине.

Испытав все прелести жизни в "прифронтовом" государстве и криминальный прессинг своих "фронтовиков", большинство украинцев в руках оружие держать не желают. В ходе опроса 56% граждан высказались против легализации оружия.

Впрочем, в "горячем тылу" возможны варианты. Сотрудники украинской полиции выявили в Житомирской области организованную преступную группу военнослужащих ВСУ. Используя современные интернет-технологии, "военные коммерсанты" пытались сбыть 200 украденных единиц техники, включая боевые машины пехоты и бронетранспортеры. Разумеется, вся эта "броня" по документам была "уничтожена огнем противника", — деньги не пахнут.

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Между тем, ВСУ не хватает современной боевой техники и денег на ее приобретение. Западная финансовая помощь уходит в неизвестном направлении. Советские арсеналы давно опустошены или уничтожены огнем. Собственное украинское оборонное производство находится в состоянии стагнации. Боевые действия показали полную несостоятельность "революционной" стратегии в Донбассе. Самое время синхронизировать военно-политические амбиции с экономическими возможностями страны и потребностями народа.

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