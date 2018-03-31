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    Клуб обозревателей

    Киев в отрыве от реальности: зачем нагнетают страх по Донбассу

    Тема:

    Донбасс: "пасхальное" перемирие (384)

    (обновлено: )39640
    Украинские власти по инерции пытаются выглядеть пострадавшими от "российской агрессии" и получать за это деньги, но фактически стартап милитаризации сдувается.
    Военный. Архивное фотое
    Украинское фото

    Александр Хроленко, военный обозреватель 

    Украинские СМИ 29 марта распространили информацию несуществующего штаба АТО о росте боестолкновений в Донбассе с применением тяжелой артиллерии: "За минувшие сутки боевики российско-оккупационных войск 54 раза обстреляли позиции украинских защитников, применив запрещенное минскими договоренностями вооружение".

    Если верить источнику информации, тяжелые бои с применением 122-мм артиллерии и 120-мм минометов шли близ Авдеевки, Новотроицкого, Опытного, Каменки, Широкиного, Талаковки, Песков, Марьинки, Новомихайловки. Однако украинская миссия ОБСЕ в то же самое время зафиксировала "уменьшение количества нарушений режима прекращения огня" в Донецкой области, к которой и относятся упомянутые населенные пункты. 

    Последствия обстрела ополченцами в Новолуганском Донецкой области.Архивное фото
    Фото Управления Национальной полиции в Донецкой области
    Новое перемирие в Донбассе отметили новыми обстрелами

    Официальный Киев и раньше конфликтовал с реальностью, но все же учитывал мнение международных организаций, и не отрицал выводов мониторинговой миссии ОБСЕ. п

    Цифры ОБСЕ день ото дня колеблются – взрывы в Донбассе международные наблюдатели фиксируют от 220 до 330 раз в сутки, то есть в среднем на каждый километр линии соприкосновения приходится не более одного снаряда в 24 часа. И даже несуществующий штаб АТО в итоге признает: "В результате вражеского огня украинские военные не пострадали". 

    Для чего Киеву нагнетать страх в относительно спокойной обстановке?

    Худой мир лучше

    Объективно Донбассу в среднесрочной перспективе широкомасштабные боевые действия не угрожают. О стабилизации косвенно свидетельствует и недавнее продление мандата СММ ОБСЕ на год до 31 марта 2019 года, о котором ранее просил Киев. Международные наблюдатели выполняют задачу по контролю ситуации в районе линии соприкосновения в Донбассе без оружия, и изменения статуса их миссии не обсуждается. 

    Киев по инерции пытается выглядеть пострадавшим от "российской агрессии", и получать за это деньги. Однако специальная мониторинговая миссия ОБСЕ применяет для наблюдения за обстановкой в  Донецкой и Луганской областях стационарные видеокамеры и беспилотные летательные аппараты дальнего радиуса действия (свыше 160 км), которые позволяют "видеть" любые участки разделительной линии и примыкающей территории. Сотрудники ОБСЕ, лидеры стран Нормандской четверки и время работают на мир. Стартап милитаризации сдувается.

    Флаг Украины. Архивное фото
    Украинское фото
    (Не)зависимость Украины достигла пика. Эксперты подвели итоги недели

    Кроме того, спецпредставитель США Курт Волкер намерен продолжать переговоры об урегулировании на востоке Украины с помощником президента РФ Владиславом Сурковым. Американцы считают свой миротворческий план лучшим (применительно к "Минску-2"), и надеются распространить мандат возможной миссии на всю территорию Донбасса (до границ с Россией). Москва в свою очередь демонстрирует нежелание торговать принципами, но и не впадает в жесткую конфронтацию. На этом участке пока не хватает взаимопонимания, но нет и угроз эскалации конфликта. 

    Подключение Украины к "делу Скрипаля", и высылка из Киева 13 российских дипломатов – скорее проамериканский акт, нежели подготовка войсковой операции в Донбассе и маскировка планов ВСУ. Всё происходящее в Украине чрезвычайно прозрачно. 

    Прощай, оружие

    И нелогичное, вроде бы, стремление Киева к миру, и грядущие массовые сокращения сотрудников концерна "Укроборонпром", и депутат Надежда Савченко в украинской тюрьме – явления вполне объяснимые. Общество устало от экстремальных потрясений Революции достоинства, государственной вражды с соседями по периметру границ, бедности и заработков на чужбине. 

    Испытав все прелести жизни в "прифронтовом" государстве и криминальный прессинг своих "фронтовиков", большинство украинцев в руках оружие держать не желают. В ходе опроса 56% граждан высказались против легализации оружия. 

    Впрочем, в "горячем тылу" возможны варианты. Сотрудники украинской полиции выявили в Житомирской области организованную преступную группу военнослужащих ВСУ. Используя современные интернет-технологии, "военные коммерсанты" пытались сбыть 200 украденных единиц техники, включая боевые машины пехоты и бронетранспортеры. Разумеется, вся эта "броня" по документам была "уничтожена огнем противника", — деньги не пахнут.

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    Между тем, ВСУ не хватает современной боевой техники и денег на ее приобретение. Западная финансовая помощь уходит в неизвестном направлении. Советские арсеналы давно опустошены или уничтожены огнем. Собственное украинское оборонное производство находится в состоянии стагнации. Боевые действия показали полную несостоятельность "революционной" стратегии в Донбассе. Самое время синхронизировать военно-политические амбиции с экономическими возможностями страны и потребностями народа.

    Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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