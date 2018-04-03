На фоне "громкого" перемирия: как жители Донбасса относятся к миротворцам

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Президент Петр Порошенко сделал заявление относительно перемирия в Украине: "Проведя переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, с президентом Франции Эммануэлем Макроном, мы обратились к президенту России Владимиру Путину и дожали его, чтобы он подписал заявление о перемирии с 30 марта текущего года".

Также Петр Порошенко добавил, что новое "пасхальное перемирие" очень необходимо Украине, потому что оно – условие введения на Донбасс миротворческой миссии ООН.

Согласно договоренностям, "пасхальное перемирие" стартовало с полуночи 30 марта. Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что это уже тринадцатое объявление перемирия на Донбассе, но его особенность в том, что его поддержал и Владимир Путин.

Но продлилось это новое "пасхальное перемирие" недолго — только 10 минут, а потом украинские позиции снова начали обстреливать. В итоге, только за первый день объявленного перемирия боевики открывали огонь 32 раза.

Какая же ситуация на Донбассе после оглашения "пасхального перемирия", в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил специальный корреспондент "КП" в Украине" Артем Маслаков.

Какая ситуация на Востоке? Пасхальное перемирие вновь сорвалось?

– Действительно, говорить о полном перемирии, о полной тишине сейчас нельзя, и обстрелы действительно продолжаются.

Но тут все равно нужно сделать акцент на том, что обстрелы происходят в тех зонах, где уже привычно шумно, где стреляют достаточно регулярно — это стык Донецка и Авдеевки, авдеевская промзона, это все те же Пески, южное направление, Водяное, район Широкино. И также можно говорить о том, что не применяется все-таки тяжелое вооружение и тяжелая артиллерия.

То есть, если и есть взрывы, то, о чем говорят местные жители, это максимум минометные обстрелы, что, понятно, нехорошо, но не катастрофично.

На данный момент в Донецке в общем-то тихо, в самом городе идет обычная, нормальная, мирная жизнь, нигде ничего не взрывается. Хотя есть сведения о том, что утром тоже несколько обстрелов было на южном направлении Донецкой области. Но в общем-то можно говорить о том, что ситуация условно контролируемая.

Безусловно, не так как хотелось бы, но все таки… ну, достаточно спокойно сейчас в регионе, нет паники, нет активных перемещений боевой техники, стороны находятся на позициях, безусловно, ведут какие-то действия, но тем не менее, все-таки достаточно условно спокойно.

Что говорят сами жители Донбасса относительно перспектив длительности этого перемирия и относительно возможного введения миротворцев?

– Местные жители понимают, наверное, что это единственный выход, который может быть в плане урегулирования конфликта, в плане наведения порядка на этих территориях.

Но тем не менее, безусловно, многие здесь относятся к этому со скепсисом и с опаской, потому что пока нет определенности, какие это будут миротворцы, какие страны будут представлены здесь, люди относятся к этому достаточно осторожно.

Нужно ведь иметь в виду и ту информационную политику, которая ведется на неподконтрольных территориях, и здесь по прежнему воспринимают, допустим, страны НАТО достаточно агрессивно, как было принято еще в СССР, может быть, чуть позже. Тем не менее, здесь к этому пока относятся настороженно, но опять же, люди понимают, что это действительно единственный выход для наведения мира.

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Напомним, политолог Василий Мокан в эфире "ГС" заявил, что формат АТО полностью себя исчерпал. По его словам, АТО — это молниеносная операция, которая не может тянуться годами.

А замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак заявил, что нарушение "пасхального перемирия" приведет к новым санкциям.