"Пасхальное" перемирие в Донбассе: "Патронов не жалеть"

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

В Донбассе начало действовать очередное перемирие, в этот раз оно приурочено предстоящим пасхальным праздникам. Инициатором Пасхального перемирия стал глава непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко.

Режим прекращения огня в зоне боевых действий ранее объявлялся не раз (как правило, на период праздников, к началу учебного года и т. п.), однако почти сразу после миролюбивых официальных заявлений противоборствующие стороны начинали обвинять друг друга в нарушениях. УНИАН Волкер едет в Донбасс с "новой политикой" от советников Трампа

О перемирии к Пасхе договорились во время встречи Трехсторонней контактной группы в Минске. Как сообщили в ОБСЕ, участники встречи (она проходила с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей), руководствуясь более ранними соглашениями и обязательствами сторон, вновь подтвердили "свою полную приверженность всеобъемлющему, устойчивому и неограниченному прекращению огня начиная с 30 марта 2018 года в 00 часов. 01 мин. (по киевскому времени)".

Не стрелять, но… "патронов не жалеть"

В опубликованном на сайте ОБСЕ заявлении подчеркивается важность соблюдения соответствующих распоряжений о прекращении огня и эффективного использования дисциплинарных мер в случае нарушений. В документе говорится также о недопущении продвижения боевых сил и разведывательных миссий, о предотвращении ответного огня.

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Условиями перемирия строго запрещена стрельба в населенных пунктах и из них, присутствие и использование там тяжелого вооружения, запрещены обстрелы гражданской инфраструктуры.

Говорится и о приверженности выполнения минских соглашений (которые сами по себе предусматривают полное прекращение огня – Ред.).

Президент Украины Петр Порошенко в своих аккаунтах в Facebook и Twitter призвал ВСУ придерживаться перемирия, но посоветовал быть начеку и в критических ситуациях – патронов не жалеть. Позднее запись была удалена.

Перемирие с обстрелами

Уже через сутки после объявления перемирия пресс-центр штаба АТО сообщил о многочисленных обстрелах со стороны ополченцев. По данным штаба, за сутки позиции ВСУ были обстреляны 32 раза, один украинский военнослужащий погиб, трое получили ранения.

Сегодня в штабе АТО сообщают уже о 38 обстрелах позиций силовиков за сутки. Утверждается, что обстрелы велись из минометов, из гранатаметов различных систем, из стрелкового оружия.

"В результате вражеского огня ни один украинский воин не пострадал", — говорится в сообщении.

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В свою очередь, в непризнанной ДНР заявили, что силовики перед началом перемирия выпустили по территории республики около 200 снарядов разного калибра. Более того, ополченцы утверждают, что в контролируемых силовиками населенных пунктах тяжелой техники становится все больше – несмотря на перемирие.

Что касается режима прекращения огня, то в оперативном командовании ДНР заявили: нарушения со стороны силовиков были зафиксированы спустя 9,5 часов после начала перемирия.

За истекшие сутки силовики нарушили режим прекращения огня 16 раз, огонь велся на донецком и горловском направлениях, утверждают в оперативном командовании ДНР.

Кроме того, в ДНР обеспокоены проведенными ВСУ учениями с высадкой десанта на берег Азовского моря. В Донецке сочли это нарушением минских соглашений.

Борьба с беспилотниками

Информационное противостояние в зоне боевых действий тоже идет по нарастающей. Это отражается, в частности, на важных "поставщиках информации" — беспилотниках. Им объявлена война. Так, пресс-служба штаба АТО со ссылкой на информацию украинской стороны СЦКК заявила, что ополченцы обстреливают беспилотники ОБСЕ, один из них был сбит (случилось это, как утверждают в штабе, за три дня до начала перемирия).

Ранее обвинения в уничтожении беспилотника ОБСЕ звучали в адрес самих силовиков.

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В непризнанных республиках борьбу с беспилотниками не отрицают, но уточняют: речь идет о летательных аппаратах ВСУ. Так, в конце марта в Донецке журналистам был продемонстрирован сбитый беспилотный летательны аппарат. Как сообщил представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин (его слова приводит Донецкое агентство новостей), при помощи этого беспилотника украинские силовики корректировали огонь по жилым кварталам села Саханка. После того как аппарат был сбит, обстрелы прекратились.

За время перемирия, впрочем, сообщений о сбитых аппаратах не поступало – возможно, в воздухе действительно наступило затишье…

Перемирие нужно "как воздух"

Отметим, Порошенко во время поездки в подконтрольные районы Донбасса заявил, что перемирие необходимо Киеву "как воздух", поскольку является условием, при котором можно проводить миротворческую миссию: "чтобы на все оккупированные территории пришли миротворцы".

Порошенко заверил, что Украина мирным путем вернет неподконтрольные территории.

Ранее постоянный представитель Украины в Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко призвал Совбез ООН к конкретным шагам по вводу международной

. По его словам, "обращение Украины по развертыванию миротворческой миссии в регионе Донбасса пока не рассматривается должным образом, и никаких мер не было принято".

А что в самом Донецке? Многие тут об очередном перемирии и не слышали, сообщил РИА Новости Украина известный донецкий блогер и социолог Денис Селезнев.

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"Вообще тихо, неделю назад были отдельные перестрелки артиллерией, но вялые, без ожесточения. Про войну (жители Донецка – ред.) особо не думают, для большинства она идет где-то далеко. И учитывая, что уже более года артиллерию слышно крайне редко, то в общем это не очень актуальная тема", — рассказал Селезнев.

Он добавил, что "постоянные предсказания, что война снова начнется, после чего она не начинается уже просто иронию вызывают, не более того".

Но не все столь оптимистично настроены. Так, представитель непризнанной ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины Родион Мирошник заявил, что объявленное Порошенко переформатирование силовой операции (прекращение АТО и началот операции объединенных сил – ред.) говорит о подготовке Киева к решению конфликта силовым путем.