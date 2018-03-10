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    Реджеп Эрдоган

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 295
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    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
    Эрдоган призвал США прекратить в Сирии "театр с ИГ и снять маски"
    11:31 13.02.2018
    751Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что те, кто ранее при поддержке Соединенных Штатов боролся против "Исламского государства", сейчас борются против Турции.
    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
    Эрдоган заявил, что в Сирии сбит турецкий военный вертолет
    14:50 10.02.2018
    425
    Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что военный вертолет сбит над территорией приграничной с Сирией турецкой провинции Хатай.
    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
    Военная операции Турции в Сирии не ограничится Африном - Эрдоган
    12:15 24.01.2018
    247Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, вооруженные силы страны намерены в рамках операции "Оливковая ветвь" полностью очистить от террористов всю свою границу с Сирией.
    Президент Турции Тайип Эрдоган
    Эрдоган сообщил, когда Турция закончит военную операцию в Сирии
    16:55 22.01.2018
    312Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что, начав военную операцию в сирийском Африне, Турция борется не против курдов, а против создания террористического коридора.
    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
    Эрдоган призвал США не провоцировать Турцию
    15:35 21.01.2018
    911
    Как отметил президент Турции Тайип Эрдоган, Соединенные Штаты направили сирийским курдам 5 тысяч грузовиков с оружием.
    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
    Эрдоган объявил о начале наземной операции в Сирии
    16:43 20.01.2018
    595Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    По данным СМИ, Турция привела свои войска на границе с Сирией в состояние повышенной боеготовности и в последние дни неоднократно производила обстрелы позиций YPG на приграничной территории.
    Президент Турции Тайип Эрдоган выступает с речью в Анкаре, Турция
    "Оторвем им головы!". Эрдоган пригрозил начать военную операцию в Сирии
    20:45 13.01.2018
    1043
    США отправили в Сирию для сил самообороны сирийских курдов, которых Турция считает террористической организацией, 4900 грузовиков и около 2000 самолетов с оружием, заявил президент Тайип Эрдоган.
    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
    Эрдоган обвинил США в вооружении сирийских курдов
    20:02 05.01.2018
    137
    Как заявил президент Турции Тайип Эрдоган, США все еще продолжают снабжать террористов (YPG) фурами с оружием, это источник турецкого беспокойства.
    Президент Франции Эммануэль Макрон
    Макрон сообщил, что мешает Турции сближению с ЕС
    19:22 05.01.2018
    104
    По мнению президента Франции Эммануэля Макрона, ситуация с правами человека в Турции не позволяют достичь прогресса в присоединении к ЕС.
    В Турции мужчина выбежал на сцену, чтобы обнять Эрдогана
    Инцидент с Эрдоганом. От любви до управления безопасности - один шаг
    14:22 26.12.2017
    541Турция послепереворотная: Эрдоган, РФ и ЕС
    "Я очень люблю нашего президента, и хотел выразить свою благодарность, обняв его, для чего и поднялся на сцену", - объяснил свое поведение виновник инцидента Хусейн Демирджан.
    На Эрдогана набросился поклонник, который захотел его обнять
    В Турции мужчина, захотевший обнять Эрдогана, вызвал переполох 
    19:08 25.12.2017
    241
    Президент Турции Эрдоган выступал в провинции Ширнак, когда вдруг один из присутствующих неожиданно выпрыгнул к нему и пытался его обнять.
    Президент Турции Тайип Эрдоган
    Турция намерена открыть посольство в Палестине в Восточном Иерусалиме
    17:59 17.12.2017
    233Погромы будут? Трамп высказался по Иерусалиму
    Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара уже объявила Восточный Иерусалим столицей палестинского государства, "но пока не можем открыть там свое посольство, потому что Иерусалим в настоящее время находится под оккупацией".
    Премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган
    Эрдоган предложил провозгласить Иерусалим столицей Палестины
    11:05 13.12.2017
    596Погромы будут? Трамп высказался по Иерусалиму
    Как отметил президент Турции, "растоптав международные нормы, США признали Иерусалим столицей Израиля". По его словам, "достаточно пройти там несколько шагов, чтобы понять, что город находится под оккупацией".
    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
    Эрдоган усомнился в том, можно ли доверять НАТО
    06:58 19.11.2017
    360
    Тайип Эрдоган напомнил, что в период максимального роста угроз с сирийской территории НАТО отозвала ракетные зенитные системы Patriot из Турции и дала понять, что в случае атаки на турецкую территорию не окажет поддержку Анкаре.
    Президент Турции Тайип Эрдоган и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
    Генсек НАТО снова извинился перед Эрдоганом за скандал на учениях
    00:41 19.11.2017
    253
    Извинения за нанесенные Турции оскорбления во время учений в Норвегии принес Йенс Столтенберг, а глава минобороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен выразил сожаления, однако Эрдоган заявил, что считает это недостаточным.
    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
    "Кучу долларов им дали". Эрдоган обвинил США в поддержке ИГ в Сирии
    11:20 17.11.2017
    454
    По словам Тайипа Эрдогана, граждане Турции задаются вопросом, что США делают в Сирии. Турецкий лидер заявил, что Анкара "прекрасно видит сценарии, разыгрываемые США – это не соответствует союзническим отношениям".
    Встреча президентов России и Турции В. Путина и Р. Эрдогана в Санкт-Петербурге
    Путин и Эрдоган начали переговоры в Сочи
    16:25 13.11.2017
    399
    С турецкой стороны на переговоры прибыли глава национальной разведки, глава Генштаба и министр иностранных дел.
    Глава МИД Сербии спел песню Эрдогану
    Дифирамбы для президента, или Как сербский министр пел для Эрдогана 
    11:57 11.10.2017
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    Первый вице-премьер правительства Сербии и глава МИД Ивица Дачич во время торжественного ужина спел президенту Турции Тайипу Эрдогану песню на турецком языке.
    Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Киев
    Итоги визита Эрдогана в Киев: полеты во сне и наяву
    13:58 10.10.2017
    3066
    Украина позиционировала саммит Порошенко с Эрдоганом как уникальное, историческое событие и оказалась права – никогда раньше еще турецкий президент не засыпал на пресс-конференции с коллегой.
    Президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Украины Петр Порошенко
    Турция поддерживает суверенитет Украины, включая Крым - Эрдоган
    23:07 09.10.2017
    178Крымский вопрос. Компенсация или война?
    Во время встречи с украинским коллегой Тайип Эрдоган заявил, что Турция поддерживает суверенитет Украины и "не признает незаконную аннексию Крыма".
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
    Эрдоган призвал США прекратить в Сирии "театр с ИГ и снять маски"
    11:31 13.02.2018
    751
    Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что те, кто ранее при поддержке Соединенных Штатов боролся против "Исламского государства", сейчас борются против Турции.
    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
    Эрдоган заявил, что в Сирии сбит турецкий военный вертолет
    14:50 10.02.2018
    425
    Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что военный вертолет сбит над территорией приграничной с Сирией турецкой провинции Хатай.
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