Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара уже объявила Восточный Иерусалим столицей палестинского государства, "но пока не можем открыть там свое посольство, потому что Иерусалим в настоящее время находится под оккупацией".
Как отметил президент Турции, "растоптав международные нормы, США признали Иерусалим столицей Израиля". По его словам, "достаточно пройти там несколько шагов, чтобы понять, что город находится под оккупацией".
Тайип Эрдоган напомнил, что в период максимального роста угроз с сирийской территории НАТО отозвала ракетные зенитные системы Patriot из Турции и дала понять, что в случае атаки на турецкую территорию не окажет поддержку Анкаре.
Извинения за нанесенные Турции оскорбления во время учений в Норвегии принес Йенс Столтенберг, а глава минобороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен выразил сожаления, однако Эрдоган заявил, что считает это недостаточным.
По словам Тайипа Эрдогана, граждане Турции задаются вопросом, что США делают в Сирии. Турецкий лидер заявил, что Анкара "прекрасно видит сценарии, разыгрываемые США – это не соответствует союзническим отношениям".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Президент Петр Порошенко провел переговоры со свои турецким коллегой Тайипом Эрдоганом на полях саммита НАТО в Варшаве. В ходе встречи была достигнута договоренность о проведении в Киеве очередного заседания стратегического совета высокого уровня.
В Южном Уэльсе открылся саммит членов НАТО, на котором, кроме готовности НАТО к усилению коллективной обороны, увеличения военных расходов, отношения с Россией, будет обсуждаться также укрепление связей с Украиной.
Президент Турции Тайип Эрдоган в понедельник прибыл с официальным визитом в Украину, где совместно со своим украинским коллегой Петром Порошенко проведет VI заседание Совета сотрудничества высшего уровня Турция-Украина.
Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Эд Ройс призвал привлечь к ответственности членов службы безопасности президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, избивавшего людей.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом заявил, что отношения России и Турции после инцидента с Су-24 деградировали, визит президента Турции говорит о возобновлении диалога.
В Стамбуле более трех миллионов человек собрались на грандиозный митинг — во всяком случае так утверждают организаторы мероприятия. Манифестация посвящена памяти погибших в ходе неудачной попытки вооруженного переворота.
Через полчаса после того, как Эрдоган покинул отель в Мармарисе, туда прилетели три вертолета с сорока солдатами на борту, которые собирались "арестовать или убить" президента, однако столкнулись с его охраной.
Российские пранкеры Вован и Лексус, известные телефонными розыгрышами ряда артистов и политиков, сообщили, что побеседовали с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, представившись первыми лицами Украины.