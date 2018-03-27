Путин дал гражданство России семерым украинцам

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому российское гражданство получили 63 человека, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, российское гражданство получили десять уроженцев Узбекистана, семь — Украины, по шесть уроженцев Армении и Таджикистана, по пять уроженцев Афганистана, Белоруссии, Азербайджана, Молдавии; трое уроженцев Вьетнама, двое — Казахстана, по одному — Израиля, Китая, Сербии, Ливана и Киргизии. Кроме того, российское гражданство получили четыре человека, родившиеся на территории РФ.

Как гласит указ, данные лица приобретают гражданство со дня принесения каждым из них присяги гражданина РФ, за исключением несовершеннолетних — дети вступают в гражданство одновременно с принесением присяги их родителем.

Кроме того, президент удовлетворил заявление о выходе из гражданства трех человек: уроженца Латвии, а также уроженок Ленинграда и Калининграда.

Ранее сообщалось, что украинский гимнаст Олег Степко стал гражданином РФ и выступит на чемпионате России в Казани.