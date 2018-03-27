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    Россия

    Путин дал гражданство России семерым украинцам

    (обновлено: )951131
    По указу Путин, 63 человека получили гражданство России. Кроме украинцев в списке новых граждан РФ уроженцы Узбекистана, Армении, Таджикистана, Израиля и других стран.
    Паспорт РФ
    RIA News Алена Попова | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому российское гражданство получили 63 человека, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

    Служба безопасности Украины
    Сайт президента Украины
    Шпион, выйди вон! Граждане Украины как "агенты Кремля"

    Согласно документу, российское гражданство получили десять уроженцев Узбекистана, семь — Украины, по шесть уроженцев Армении и Таджикистана, по пять уроженцев Афганистана, Белоруссии, Азербайджана, Молдавии; трое уроженцев Вьетнама, двое — Казахстана, по одному — Израиля, Китая, Сербии, Ливана и Киргизии. Кроме того, российское гражданство получили четыре человека, родившиеся на территории РФ.

    Как гласит указ, данные лица приобретают гражданство со дня принесения каждым из них присяги гражданина РФ, за исключением несовершеннолетних — дети вступают в гражданство одновременно с принесением присяги их родителем.

    Кроме того, президент удовлетворил заявление о выходе из гражданства трех человек: уроженца Латвии, а также уроженок Ленинграда и Калининграда.

    Ранее сообщалось, что украинский гимнаст Олег Степко стал гражданином РФ и выступит на чемпионате России в Казани.

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