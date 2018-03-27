Украинский гимнаст стал гражданином России

КИЕВ, 27 мар – РИА Новости Украина. Украинский гимнаст Олег Степко стал гражданином РФ и выступит на чемпионате России в Казани, сообщил личный тренер спортсмена Владимир Кочнев.

Степко является участником Олимпиад в Лондоне и Рио-де-Жанейро. В 2012 году 24-летний гимнаст, родившийся в Запорожье, выступал за Украину, в 2016-м — за Азербайджан. В 2013 году спортсмен принес Украине золото чемпионата Европы в упражнении на брусьях, в 2015-м завоевал для Азербайджана бронзу чемпионата мира, выступая на этом же снаряде.

"Процесс оформления гражданства завершен, он принес присягу гражданина России, — сказал Кочнев по телефону. – Он уже является гражданином Российской Федерации, получение паспорта – формальность, это произойдет сегодня или завтра. Ближайшие планы – выступление на чемпионате России в Казани. Задач на турнир нет".

Как сообщалось ранее, украинское гражданство занимает 91 место в рейтинге компании Nomad Capitalist, которая оценивает "ценность" гражданства в 199 странах мира. Украина разделила 91-е место с Албанией и улучшила свои позиции по сравнению с прошлым годом на 21 пункт, говорится в исследовании.