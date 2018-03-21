наверх
21.03.201817:19
Курсы валют НБУ
  • USD26.44+ 0.08
  • EUR32.54+ 0.12
Рубрики
Ещё
    Политика

    Порошенко подписал указ об изменении правил получения гражданства

    (обновлено: )114
    Правительству поручено подготовить изменения в законы Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" и "О пограничном контроле" о введении в отношении иностранцев, прежде всего граждан Российской Федерации.
    Президент Украины Петр Порошенко подписывает указ
    Петр Порошенко, twitter

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 марта 2018 "О неотложных мерах по нейтрализации угроз национальной безопасности в сфере миграционной политики". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

    Паспорт Украины
    Value Stock Images
    Паспортный вопрос. Гражданство Украины уже не для каждого

    С целью обеспечения национальной безопасности, нейтрализации угроз в сферах миграции и гражданства Совет национальной безопасности и обороны Украины одобрил проект закона Украины "О внесении изменений в закон Украины "О гражданстве Украины" относительно усовершенствования отдельных положений" и предложил президенту внести его на рассмотрение Верховной Рады Украины.

    Кабинету министров также поручено обеспечить в месячный срок разработку и внесение на рассмотрение парламента ряда проектов законов Украины. В частности, правительству поручено подготовить изменения в законы Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" и "О пограничном контроле" о введении в отношении иностранцев, прежде всего граждан Российской Федерации, и лиц без гражданства, "которые происходят из государств миграционного риска, механизма предварительной проверки оснований для въезда в Украину с использованием электронного сообщения о намерении посетить Украину, а также определение полномочий государственных органов по осуществлению такой проверки", говорится в сообщении.

    Напомним, ранее Порошенко внес в Верховную Раду законопроект №8156 о внесении изменений в закон о гражданстве.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Надежда Савченко прибыла на допрос в СБУ
    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности
    Транспорт остановился на трассе Днепр - Запорожье из-за плохих погодных условий
    Зима вернулась: весенние снегопады накрыли Украину
    Ситуация под посольством России в Украине 18 марта 2018
    Выборы президента РФ: результаты и реакция в мире
    Борис Джонсон. Архивное фото
    Отравление Скрипаля. Британия против России