Порошенко подписал указ об изменении правил получения гражданства

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 марта 2018 "О неотложных мерах по нейтрализации угроз национальной безопасности в сфере миграционной политики". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

С целью обеспечения национальной безопасности, нейтрализации угроз в сферах миграции и гражданства Совет национальной безопасности и обороны Украины одобрил проект закона Украины "О внесении изменений в закон Украины "О гражданстве Украины" относительно усовершенствования отдельных положений" и предложил президенту внести его на рассмотрение Верховной Рады Украины.

Кабинету министров также поручено обеспечить в месячный срок разработку и внесение на рассмотрение парламента ряда проектов законов Украины. В частности, правительству поручено подготовить изменения в законы Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" и "О пограничном контроле" о введении в отношении иностранцев, прежде всего граждан Российской Федерации, и лиц без гражданства, "которые происходят из государств миграционного риска, механизма предварительной проверки оснований для въезда в Украину с использованием электронного сообщения о намерении посетить Украину, а также определение полномочий государственных органов по осуществлению такой проверки", говорится в сообщении.

Напомним, ранее Порошенко внес в Верховную Раду законопроект №8156 о внесении изменений в закон о гражданстве.