У сотни украинцев с двойным гражданством нет адреса в Венгрии

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Правительственная администрация в венгерской области Сабольч-Сатмар-Берег обнародовала имена тех, кто не имеет настоящей адреса в Венгрии, среди которых немало украинцев и русских.

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Об отмене их прописки говорится на одном из правительственных сайтов, где вся официальная информация из правительственных учреждений.

Список ложных адресов прописки постоянно обновляется.

Пока неизвестно какие санкции могут грозить людям, которые имеют ложный домашний адрес в Венгрии.

Ранее посол Венгрии в Украине Эрно Кешкень заявил, что в автономии венгров на Закарпатье ничего плохого нет.