наверх
14.03.201814:11
Курсы валют НБУ
  • USD25.92- 0.17
  • EUR31.89- 0.51
Рубрики
Ещё
    Общество

    У сотни украинцев с двойным гражданством нет адреса в Венгрии

    (обновлено: )16410
    Список ложных адресов прописки постоянно обновляется. Пока неизвестно какие санкции могут грозить людям, которые имеют ложный домашний адрес в Венгрии.
    Флаг Венгрии
    flickr.com/cell-gfx

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Правительственная администрация в венгерской области Сабольч-Сатмар-Берег обнародовала имена тех, кто не имеет настоящей адреса в Венгрии, среди которых немало украинцев и русских.

    Читайте также: Зачем миссия ОБСЕ на Закарпатье? Мнение главы Венгерского центра

    Об отмене их прописки говорится на одном из правительственных сайтов, где вся официальная информация из правительственных учреждений.

    Список ложных адресов прописки постоянно обновляется. 

    Пока неизвестно какие санкции могут грозить людям, которые имеют ложный домашний адрес в Венгрии. 

    Ранее посол Венгрии в Украине Эрно Кешкень заявил, что в автономии венгров на Закарпатье ничего плохого нет.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Николай Спиридонов. Архивное фото
    Дело Рубана: переговорщик или террорист?
    Флаг США
    Трамп наводит порядки: перестановки в Белом доме
    Украинская лыжница Оксана Шишкова
    Успехи Украины на Паралимпиаде-2018
    Вывеска на здании нефтегазовой компании "Нафтогаз Украины" в Киеве
    Дело - труба! В Украине кризис с газом