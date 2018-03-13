Зачем миссия ОБСЕ на Закарпатье? Мнение главы Венгерского центра

Mukachevo.net

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В Закарпатской облгосадминистрации не считают целесообразным введение постоянной миссии ОБСЕ в Закарпатье, поскольку не видят никакой пользы от деятельности этой миссии в регионе. Так в Закарпатской ОГА отреагировали на призыв местного Общества венгров создать в Закарпатской области специальную мониторинговую миссию ОБСЕ, чье постоянное присутствие в регионе продиктовано двумя нападениями на центр венгерской культуры в Ужгороде. По крайней мере, об этом говорится в официальном заявлении Общественной организации "Общество венгерской культуры Закарпатья".

Стоит отметить, что ранее тему введения постоянной миссии ОБСЕ в Закарпатье неоднократно поднимал официальный Будапешт. В то же время министр иностранных дел Украины Павел Климкин не видит оснований для направления наблюдателей в регион, а настаивает на прекращении антивенгерских провокаций. Собственно, пяти злоумышленников, которые в прошлом месяце поджигали венгерский культурный центр в Ужгороде уже задержали — трех на территории Украины, и двух поляков за границей.

Между тем, посол Венгрии в Украине Эрно Кешкень повторил позицию венгерского правительства о том, что пока не будет решен конфликт вокруг украинского закона об образовании, Венгрия будет блокировать все международные стремления Украины, и в Будапеште такие действия шантажом не считают. Кроме того, в интервью "Украинским новостям" на вопрос, считает ли посол законной выдачу паспортов Венгрии украинским венграм Закарпатья, тогда как в Украине двойное гражданство запрещено, венгерскими дипломат ответил, что венгры, независимо от места проживания, имеют право на венгерское гражданство.

Зачем Закарпатью миссия ОБСЕ, рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы председатель общества венгерской культуры Закарпатья Василий Брензович.

(текст публикуется на языке оригинала)

Представники угорської меншини стверджують, що нині вирішується питання про постійну місію ОБСЄ на Закарпатті і щодо цього вже відбулися зустрічі з представниками ОБСЄ. Які результати цієї зустрічі, яка доцільність присутності постійної місії ОБСЄ на Закарпатті?

— Всі ті акції, які проходять останнім часом на Закарпатті, ті провокації, які пройшли нещодавно, і перед тим, я думаю, що місія ОБСЄ має бути на Закарпатті.

В зв'язку з тим, що двічі відбувся підпал, вимагають введення цієї місії, так?

— На підставі того, що відбувся теракт — бомба. Ви вважаєте, що це недоцільно?

Ми питаємо вас, чи є це підставою до введення місії ОБСЄ?

— Є. Тим паче, що в регіоні є офіс ОБСЄ в Івано-Франківську.

А до чого саме на Закарпатті окрему місію вводити?

— Тому що вони є в Івано-Франківську і вони достатньо уваги приділяти нашому регіону звідти не можуть.

Чи дійсно, на ваш погляд, існує проблема ось, ну, міжетнічного протистояння на Закарпатті?

— На Закарпатті — ні. А в інших регіонах часто відбуваються провокації, проводяться теракти, маніфестації і намагаються розхитати ситуацію.

А що конкретно можливо в мандат цієї місії входитиме?

— Моніторити процеси.

Тобто той офіс, що в Івано-Франківську не справляється?

— Там недостатньо для людей для того, щоб дійсно звернути увагу на ті процеси, що відбуваються

Тобто, настільки багато проблем, що треба ще один офіс відкривати?

— Я так вважаю.

Українські правоохоронці не справляються зі своєю роботою, що ви вимагаєте введення місії ОБСЄ?

— Правоохоронці роблять все можливе, щоб справитися з ситуацією. Але я думаю, що доцільно ввести місію.

Читайте также: Скандальные "вышки Бойко". Бакулин под прицелом ГПУ

Напомним, между Украиной и Венгрией случился конфликт из-за языковой статьи украинского закона об образовании. По этому поводу эксперт-международник Владимир Воля заявил, что говорить о консенсусе еще рано.

А политический аналитик Владимир Горбач отметил, что Венгрия ставит палки в колеса Украине в сотрудничестве с НАТО.