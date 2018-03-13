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    Интервью

    Зачем миссия ОБСЕ на Закарпатье? Мнение главы Венгерского центра

    Тема:

    Украина vs Венгрия: вмешательство НАТО и ОБСЕ (24)

    (обновлено: )171
    Председатель общества венгерской культуры Закарпатья Василий Брензович в эфире "ГС" заявил, что офис ОБСЕ в Ивано-Франковске не в состоянии уделять достаточно внимания Закарпатью.
    Пожар в здании офиса Общества венгерской культуры Закарпатья
    Mukachevo.net

    РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

    В Закарпатской облгосадминистрации не считают целесообразным введение постоянной миссии ОБСЕ в Закарпатье, поскольку не видят никакой пользы от деятельности этой миссии в регионе. Так в Закарпатской ОГА отреагировали на призыв местного Общества венгров создать в Закарпатской области специальную мониторинговую миссию ОБСЕ, чье постоянное присутствие в регионе продиктовано двумя нападениями на центр венгерской культуры в Ужгороде. По крайней мере, об этом говорится в официальном заявлении Общественной организации "Общество венгерской культуры Закарпатья".

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    Стоит отметить, что ранее тему введения постоянной миссии ОБСЕ в Закарпатье неоднократно поднимал официальный Будапешт. В то же время министр иностранных дел Украины Павел Климкин не видит оснований для направления наблюдателей в регион, а настаивает на прекращении антивенгерских провокаций. Собственно, пяти злоумышленников, которые в прошлом месяце поджигали венгерский культурный центр в Ужгороде уже задержали — трех на территории Украины, и двух поляков за границей.

    Между тем, посол Венгрии в Украине Эрно Кешкень повторил позицию венгерского правительства о том, что пока не будет решен конфликт вокруг украинского закона об образовании, Венгрия будет блокировать все международные стремления Украины, и в Будапеште такие действия шантажом не считают. Кроме того, в интервью "Украинским новостям" на вопрос, считает ли посол законной выдачу паспортов Венгрии украинским венграм Закарпатья, тогда как в Украине двойное гражданство запрещено, венгерскими дипломат ответил, что венгры, независимо от места проживания, имеют право на венгерское гражданство.

    Зачем Закарпатью миссия ОБСЕ, рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы председатель общества венгерской культуры Закарпатья Василий Брензович.

    (текст публикуется на языке оригинала)

    Представники угорської меншини стверджують, що нині вирішується питання про постійну місію ОБСЄ на Закарпатті і щодо цього вже відбулися зустрічі з представниками ОБСЄ. Які результати цієї зустрічі, яка доцільність присутності постійної місії ОБСЄ на Закарпатті?

    — Всі ті акції, які проходять останнім часом на Закарпатті, ті провокації, які пройшли нещодавно, і перед тим, я думаю, що місія ОБСЄ має бути на Закарпатті.

    В зв'язку з тим, що двічі відбувся підпал, вимагають введення цієї місії, так?

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    RIA News Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк
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    — На підставі того, що відбувся теракт — бомба. Ви вважаєте, що це недоцільно?

    Ми питаємо вас, чи є це підставою до введення місії ОБСЄ?

    — Є. Тим паче, що в регіоні є офіс ОБСЄ в Івано-Франківську.

    А до чого саме на Закарпатті окрему місію вводити?

    — Тому що вони є в Івано-Франківську і вони достатньо уваги приділяти нашому регіону звідти не можуть.

    Чи дійсно, на ваш погляд, існує проблема ось, ну, міжетнічного протистояння на Закарпатті?

    — На Закарпатті — ні. А в інших регіонах часто відбуваються провокації, проводяться теракти, маніфестації і намагаються розхитати ситуацію.

    А що конкретно можливо в мандат цієї місії входитиме?

    — Моніторити процеси.

    Тобто той офіс, що в Івано-Франківську не справляється?

    — Там недостатньо для людей для того, щоб дійсно звернути увагу на ті процеси, що відбуваються

    Тобто, настільки багато проблем, що треба ще один офіс відкривати?

    — Я так вважаю.

    Українські правоохоронці не справляються зі своєю роботою, що ви вимагаєте введення місії ОБСЄ?

    — Правоохоронці роблять все можливе, щоб справитися з ситуацією. Але я думаю, що доцільно ввести місію.

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    Напомним, между Украиной и Венгрией случился конфликт из-за языковой статьи украинского закона об образовании. По этому поводу эксперт-международник Владимир Воля заявил, что говорить о консенсусе еще рано.

    А политический аналитик Владимир Горбач отметил, что Венгрия ставит палки в колеса Украине в сотрудничестве с НАТО.

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