КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Этнические венгры провели митинг в румынском городе Тыргу-Муреш с требованием предоставить территориальную автономию уездам с компактным проживанием венгров, в нем участвовали более 3 тысяч человек.

Участники акции собрались возле памятника Секейских мучеников, развернули огромный секейский флаг (секеи – так в Румынии называют еще этнических венгров Трансильвании) и скандировали "Автономию".

mediafax.ro Румынские венгры потребовали автономию

Митингующие приняли обращение к парламенту, правительству и президенту Румынии с требованием о предоставлении автономии, в котором подчеркнули, что автономия Секейского края "не затрагивает суверенитет и территориальную целостность Румынии, а также "не ущемляет права румын и граждан других национальностей, которые проживают в этом крае".

Места компактного проживания венгров в Румынии – уезды Харгита, Ковасна и Муреш, сообщает Укринформ.

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Ранее посол Венгрии в Украине Эрно Кешкень заявил, что в автономии венгров на Закарпатье ничего плохого нет. По его словам, если венгры откажутся от права свободного выбора языка образования, тогда в регионе, через 100 лет, не будет венгерского меньшинства.