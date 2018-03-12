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    Румынские венгры потребовали автономию

    (обновлено: )47410
    Участники акции собрались возле памятника Секейских мучеников в румынском городе Тыргу-Муреш, развернули огромный секейский флаг и скандировали "Автономию".
    Румынские венгры потребовали автономию
    Mediafax

    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Этнические венгры провели митинг в румынском городе Тыргу-Муреш с требованием предоставить территориальную автономию уездам с компактным проживанием венгров, в нем участвовали более 3 тысяч человек.

    Участники акции собрались возле памятника Секейских мучеников, развернули огромный секейский флаг (секеи – так в Румынии называют еще этнических венгров Трансильвании) и скандировали "Автономию".

    mediafax.ro
    Румынские венгры потребовали автономию

    Митингующие приняли обращение к парламенту, правительству и президенту Румынии с требованием о предоставлении автономии, в котором подчеркнули, что автономия Секейского края "не затрагивает суверенитет и территориальную целостность Румынии, а также "не ущемляет права румын и граждан других национальностей, которые проживают в этом крае".

    Места компактного проживания венгров в Румынии – уезды Харгита, Ковасна и Муреш, сообщает Укринформ.

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    Ранее посол Венгрии в Украине Эрно Кешкень заявил, что в автономии венгров на Закарпатье ничего плохого нет. По его словам, если венгры откажутся от права свободного выбора языка образования, тогда в регионе, через 100 лет, не будет венгерского меньшинства.

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