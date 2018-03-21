Паспортный вопрос. Гражданство Украины уже не для каждого

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Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Гражданство не для всех

Президент Украины Петр Порошенко, несколько лет назад начавший практику раздачи направо и налево украинских паспортов "варягам" на хлебные места в правительстве и госкомпаниях, решил изменить закон о гражданстве. В частности, он внес в парламент соответствующий законопроект (№8156).

Пока что на сайте Рады документ отсутствует, но представитель президента в парламенте Ирина Луценко раскрыла ряд деталей. По ее словам, документ предусматривает дополнительные основания для предоставления и отказа в предоставлении гражданства Украины, учитывая территориальное происхождение человека, а также на факт совершения им преступления и осуждения в Украине к лишению свободы.

Луценко сообщила, что также в законе уточняются полномочия государственных органов, занимающихся вопросами предоставления украинского гражданства, в части проверки оснований для получения гражданства, согласования или оформления.

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Напомним, действующий закон предусматривает предоставление гражданства Украины по территориальному происхождению, если претендент или его близкие родственники (родители, дети, братья, сестры) родились или постоянно проживали до 24 августа 1991 года на территории, которая затем стала территорией Украины. При этом не так давно Порошенко предлагал сузить круг оснований для выдачи иностранцу украинского гражданства и свернуть политику выдачи гражданства по территориальному признаку.

"Надо вообще сузить круг лиц, которые имеют право становиться гражданами по территориальному происхождению. 27 лет — достаточный срок, чтобы определить собственную судьбу и понять, хотят ли они становиться гражданами Украины или нет", — заявлял гарант на заседании Совета нацбезопасности и обороны Украины.

Тогда же глава государства назвал украинский паспорт одним из самых лучших в мире, что, по его мнению, требует усиления проверки претендентов на получение гражданства.

"Украинский паспорт является одним из самых лучших паспортов мира, и он не должен доставаться кому-либо без надлежащих легальных оснований, а тем более на коррупционной основе", — отмечал Порошенко.

Отметим, что весной минувшего года Порошенко внес в парламент как неотложный проект закона, который предполагает автоматическое лишение украинского гражданства лиц, получивших гражданство иностранного государства. Документ вызвал шквал критики и пока что не был принят.

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Паспорт для избранных

Переживающий об ужесточении правил получения украинского гражданства президент не так давно сам раздавал направо и налево украинские паспорта. После Евромайдана это объяснялось благими намерениями — в министерские кресла сажали иностранцев для борьбы с коррупцией, а в руководство госкомпаний привлекали зарубежных специалистов, не связанных с украинскими олигархами.

Одними из первых, в декабре 2014 года, украинские паспорта получили американка Наталия Яресько (экс-министр финансов), грузин Александр Квиташвили (экс-министр здравоохранения) и литовец Айварас Абромавичус (экс-министр экономики). В тот же период гражданство получили грузинки Эка Згуладзе (экс-замминистра внутренних дел) и Хатия Деканоидзе (экс-глава Нацполиции).

Позднее, в 2015 году, украинские паспорта получили Михаил Саакашвили (экс-глава Одесской областной администрации), Давид Сакварелидзе (экс-заместитель генпрокурора) и Гизо Углава (первый замдиректора Национального антикоррупционного бюро).

В июле 2015 года нынешний и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун и ее муж получили украинское гражданство. Формально у министров-иностранцев, получивших украинское гражданство, есть два года на то, чтобы отказаться от любых других имеющихся у них паспортов. В противном случае Украина может аннулировать их гражданство.

Однако спустя два года, так и неизвестно, подтвердила ли Супрун свое украинское гражданство, а СМИ писали, что она не отказалась от американского гражданства.

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При этом Яресько за полтора года работы на посту главы Минфина так и не отказалась от американского гражданства. Сейчас Яресько работает научным сотрудником Евразийского центра Атлантического совета. Двойным гражданством упрекали и Абромавичуса. Министр одновременно был гражданином Литвы и Украины. Что касается Деканоидзе, то в июле 2017 года она подтвердила, что вернула себе грузинское гражданство, которого она лишилась, когда поступила на службу в МВД Украины. Также грузинское гражданство вернула себе и Згуладзе.

Но президент также может похвастаться не только быстрой процедурой присвоения гражданства, но и его лишения. Так, со скандалом был лишен гражданства Украины тот же Саакашвили в минувшем году. Причиной стал обман: якобы при получении украинского паспорта Саакашвили указал недостоверные данные. На данный момент бывший грузинский президент судится за украинский паспорт. Также гражданство забрали и у его соратника — депутата Одесского горсовета Александра Боровика якобы из-за отказа сдать немецкий паспорт.

Согласно же статистике, больше всего украинских паспортов иностранцам и лицам без гражданства Порошенко выдал в 2014 году — 1339, в 2015 — 978. В 2016 году Порошенко успел предоставить украинское гражданство 809 иностранцам и лицам без гражданства, а в 2017 в гражданство Украины было принято 957 человек. Также сообщалось, что Государственная миграционная служба начала проверку всех людей, получивших украинское гражданство с 1991 года.

По данным материалов открытых источников интернет