Венгрия призвала своих граждан не ездить в Закарпатье

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КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Дипломаты Венгрии не рекомендуют поездки в Закарпатье венгерским туристам на протяжении 16-18 марта, особенно в города Хуст и Ужгород. Об этом сообщается на сайте Генконсульства Венгрии в Ужгороде.

"Через сложную политическую и общественную ситуацию в сфере безопасности, с целью избежания возможных провокаций, с 16 по 18 марта 2018 г. мы не рекомендуем ездить на Закарпатье для венгерских групп и индивидуальных путешественников, особенно в определенные города (например, в Хусте, Ужгород), чтобы в любом случае избежать этого перехода в этот период", — заявили в посольстве.

В дипломатическом ведомстве также призвали венгров по этим же причинам избежать посещения Верецкого перевала в указанные дни.

Ранее посол Венгрии в Украине Эрно Кешкень заявил, что в автономии венгров на Закарпатье ничего плохого нет.