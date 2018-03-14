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    Венгрия призвала своих граждан не ездить в Закарпатье

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    Как отмечается на сайте Генконсульства Венгрии в Ужгороде, из-за сложной политической и общественной ситуации в сфере безопасности, с целью избежания возможных провокаций 16-18 марта, не рекомендуется ездить на Закарпатье.
    Пожар в здании офиса Общества венгерской культуры Закарпатья
    Mukachevo.net

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Дипломаты Венгрии не рекомендуют поездки в Закарпатье венгерским туристам на протяжении 16-18 марта, особенно в города Хуст и Ужгород. Об этом сообщается на сайте Генконсульства Венгрии в Ужгороде.

    "Через сложную политическую и общественную ситуацию в сфере безопасности, с целью избежания возможных провокаций, с 16 по 18 марта 2018 г. мы не рекомендуем ездить на Закарпатье для венгерских групп и индивидуальных путешественников, особенно в определенные города (например, в Хусте, Ужгород), чтобы в любом случае избежать этого перехода в этот период", — заявили в посольстве.

    В дипломатическом ведомстве также призвали венгров по этим же причинам избежать посещения Верецкого перевала в указанные дни.

    Ранее посол Венгрии в Украине Эрно Кешкень заявил, что в автономии венгров на Закарпатье ничего плохого нет.

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