Что почем? Украина арестовала активы "Газпрома"

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Во вторник, 20 марта, министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что его ведомство наложило арест на все имущество российской государственной корпорации "Газпром".

По его словам, сумма арестованного имущества составляет 100 миллионов гривен (около $3,8 млн).

Отмечается, что все активы "Газпрома" арестованы во исполнение постановления Антимонопольного комитета страны.

Как отмечает Петренко, в соответствии с приговором суда корпорация, признанная виновной в злоупотреблениях на украинском энергорынке, обложена штрафом в размере 6 млрд долларов (около 4,8 млрд евро).

"Мы уже взыскали часть средств — все, что было у Газпрома на территории Украины, было описано, арестовано и взыскано в государственный бюджет. Это более 100 миллионов гривен", — заявил Петренко.

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И на этом Киев останавливаться не намерен. Петренко уточнил, что будет добиваться выполнения приговора суда и в других странах, с которыми у Киева "есть соответствующие договоры".

"Могу сказать, что Министерство юстиции взыщет с Газпрома еще так же шесть млрд долларов по решению украинского суда по штрафу в пользу бюджета по инициативе Антимонопольного комитета. Мы уже взыскали часть средств — все, что было у Газпрома на территории Украины, было описано, арестовано и взыскано в государственный бюджет. Это свыше 100 млн грн, которые уже попали в украинский бюджет", — добавил министр.

Что попало под арест

Под арест, в частности, попало имущество компаний "Газпром сбыт Украины" и "Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины", а также ценные бумаги "ЮжНИИГипрогаз" и "Газтранзита".

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Министр заявил, что с учетом других задолженностей российская сторона должна Киеву порядка 8,5 млрд гривен (около 263 млн евро).

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Напомним, в январе 2016 года Антимонопольный комитет Украины оштрафовал ПАО "Газпром" на 85,9 млрд грн за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа Украины. Затем это решение было несколько раз подтверждено украинскими судами.

Позже стало известно, что за счет пени за его неуплату штраф вырос до 171,932 млрд гривен.

Что касается решения Стокгольмского арбитража, который 28 февраля обязал "Газпром" доплатить "Нафтогазу" 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита, Петренко отметил, что сейчас украинская компания проводит соответствующие мероприятия по запуску процесса взыскания этих средств.

"Газпром" назвал решение асимметричным и позднее объявил, что расторгает контракты на поставки и транзит газа с "Нафтогазом".

В ответ глава правления украинского "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что будет настаивать на аресте зарубежных активов "Газпрома" в случае отказа от исполнения решения Стокгольмского арбитража.

По материалам из открытых источников интернет