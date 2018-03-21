Анонсированы переговоры "Нафтогаза" и "Газпрома" по контрактам

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Переговоры российского "Газпрома" и "Нафтогаза Украины" по контрактам на поставку и транзит газа пройдут в конце марта в Европе, сообщил в интервью Блумберг ТВ глава украинской компании Андрей Коболев.

"Нафтогаз" и "Газпром" встретятся в конце в марта в Европе", — заявил он.

По словам главы "Нафтогаза", представители обеих компаний на встрече обсудят как сами контракты, так и долговые обязательства по ним и компенсацию потерь.

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Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он с одной стороны обжалует их, с другой стороны — намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд. Пятого марта "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов.

На прошлой неделе зампред правления "Газпрома" Александр Медведев сообщил, что "Нафтогаз Украины" подтвердил готовность к переговорам о расторжении контрактов, они планируются в ближайшие дни.