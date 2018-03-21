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    Анонсированы переговоры "Нафтогаза" и "Газпрома" по контрактам

    Тема:

    Дело - труба! В Украине кризис с газом (853)

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    Андрей Коболев сообщил, что "Нафтогаз" и "Газпром" встретятся в конце в марта в Европе. По его словам, стороны обсудят как сами контракты, так и долговые обязательства по ним и компенсацию потерь.
    Нафтогаз Украины
    RIA News Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Переговоры российского "Газпрома" и "Нафтогаза Украины" по контрактам на поставку и транзит газа пройдут в конце марта в Европе, сообщил в интервью Блумберг ТВ глава украинской компании Андрей Коболев.

    "Нафтогаз" и "Газпром" встретятся в конце в марта в Европе", — заявил он.

    Газораспределительная станция. Архивное фото
    REUTERS/Gleb Garanich
    Газовые проблемы Украины и роль Европы

    По словам главы "Нафтогаза", представители обеих компаний на встрече обсудят как сами контракты, так и долговые обязательства по ним и компенсацию потерь.

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    Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он с одной стороны обжалует их, с другой стороны — намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд. Пятого марта "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов.

    На прошлой неделе зампред правления "Газпрома" Александр Медведев сообщил, что "Нафтогаз Украины" подтвердил готовность к переговорам о расторжении контрактов, они планируются в ближайшие дни.

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