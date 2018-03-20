Все активы "Газпрома" в Украине конфискованы в пользу госбюджета

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что все активы российского "Газпрома", которые находились на территории Украины, уже конфискованы в пользу госбюджета, сообщает Укринформ.

По его словам, было изъято более 100 млн гривен, планируется взыскать еще шесть миллиардов долларов: "Могу сказать, что Министерство юстиции взыщет с Газпрома ещё так же шесть млрд долларов по решению украинского суда по штрафу в пользу бюджета по инициативе Антимонопольного комитета. Мы уже взыскали часть средств — всё, что было у Газпрома на территории Украины, было описано, арестовано и взыскано в государственный бюджет. Это свыше 100 млн грн, которые уже попали в украинский бюджет".

Как отметил министр, Министерство юстиции будет сотрудничать с коллегами по другим решениям для того, чтобы заставить Россию выплатить до копейки все долги, которые есть на сегодняшний день. Как уточнил министр, "речь идёт о 8,5 млрд гривен".

"Есть соответствующее поручение премьер-министра Гройсмана, и у нас сейчас есть хорошие перспективы и хорошие наработки по выполнению этих решений не только в Украине, но и в других странах, с которыми у Украины есть соответствующие договоры", — сообщил министр юстиции.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что российский "Газпром", исходя из различных судебных решений, в совокупности должен Украине $8,5 миллиарда.