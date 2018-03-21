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    Взрыв газа и обрушение жилого дома в Мурманске. Кадры с места ЧП

    (обновлено: )124
    Взрыв бытового газа в жилом доме в Мурманске
    Взрыв бытового газа в жилом доме в Мурманске
    Взрыв бытового газа в жилом доме в Мурманске
    Взрыв бытового газа в жилом доме в Мурманске
    Взрыв бытового газа в жилом доме в Мурманске
    Взрыв бытового газа в жилом доме в Мурманске
    Взрыв бытового газа в жилом доме в Мурманске
    Взрыв бытового газа в жилом доме в Мурманске
    Сотрудники МЧС РФ ведут поисково-спасательные работы на месте взрыва бытового газа в многоквартирном жилом доме на улице Свердлова в Мурманске.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Взрыв бытового газа в жилом доме в Мурманске
    Сотрудники МЧС РФ ведут поисково-спасательные работы на месте взрыва бытового газа в многоквартирном жилом доме на улице Свердлова в Мурманске.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Взрыв бытового газа в жилом доме в Мурманске
    Сотрудники МЧС РФ ведут поисково-спасательные работы на месте взрыва бытового газа в многоквартирном жилом доме на улице Свердлова в Мурманске.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Взрыв бытового газа в жилом доме в Мурманске
    Спасатели МЧС РФ ликвидируют последствия взрыва бытового газа в многоквартирном жилом доме на улице Свердлова в Мурманске.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Взрыв бытового газа в жилом доме в Мурманске
    Спасатели МЧС РФ ликвидируют последствия взрыва бытового газа в многоквартирном жилом доме на улице Свердлова в Мурманске.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Взрыв бытового газа в жилом доме в Мурманске
    Сотрудники Следственного комитета РФ у многоквартирного жилого дома на улице Свердлова в Мурманске, пострадавшего от взрыва бытового газа.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Взрыв бытового газа в жилом доме в Мурманске
    Спасатели МЧС РФ ликвидируют последствия взрыва бытового газа в многоквартирном жилом доме на улице Свердлова в Мурманске.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Сотрудники МЧС РФ ведут поисково-спасательные работы на месте взрыва бытового газа в многоквартирном жилом доме на улице Свердлова в Мурманске.

    На месте взрыва газа в жилом доме в Мурманске завершены работы по разбору строительного мусора и слабо закрепленных конструкций, сообщается на сайте регионального управления МЧС РФ.

    Взрыв в Мурманске
    Скриншот с видео
    Из-за взрыва газа обрушилась многоэтажка в России: есть жертвы

    Взрыв газа произошел в крайнем подъезде пятиэтажного жилого дома в Мурманске на улице Свердлова, дом 6, корпус 1 около 17.00 во вторник, произошло обрушение части кровли, перекрытий и части внешней стены здания с третьего по пятый этажи включительно. В результате взрыва газа погибли два человека — мужчина и женщина, шестеро пострадали.

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    "По состоянию на 06.00 21.03.2018 г., на месте ЧС завершены работы по разбору строительного мусора и слабо закрепленных конструкций. С 01:00 до 01:30 организовывался доступ жителей 1-го подъезда в сопровождении спасателей и сотрудников полиции в аварийный подъезд для сбора вещей первой необходимости", — говорится в сообщении.

    В среду с жильцами пострадавших подъездов встретятся представители администрации Мурманска, в город также прибудут специалисты с аппаратно-программным диагностическим комплексом "Стрела-П" для проведения работ по обследованию здания.

    Всего к ликвидации ЧС привлекались силы и средства в составе 423 человек и 83 единицы техники, в том числе от МЧС – 320 человек и 48 единиц техники.

    На днях в одной из многоэтажек в Оболонском районе Киева произошел взрыв гранаты

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