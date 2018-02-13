В Китае при взрыве газа автомобили попали в огненную ловушку

В китайской провинции Хэбэй неподалеку от Пекина произошел взрыв цистерн со сжиженным газом, перед этим они упали.

В результате ЧП по оживленной автомобильной дороге пронесся огненный смерч, несколько машин, их водители и пассажиры оказались в ловушке.

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По информации Daily Mail, при пожаре два человека были госпитализированы, еще шесть человек отделались легкими ожогами.

Очевидцам катастрофы удалось спастись, они проехали несколько десятком метров вдоль стены из огня.

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