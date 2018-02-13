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    В Китае при взрыве газа автомобили попали в огненную ловушку

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    Взрыв цистерн со сжиженным газом в китайской провинции Хэбэй привел к масштабному пожару на автотрассе. Посреди огенного смерча оказались несколько автомобилей с людьми.
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    В китайской провинции Хэбэй неподалеку от Пекина произошел взрыв цистерн со сжиженным газом, перед этим они упали.

    В результате ЧП по оживленной автомобильной дороге пронесся огненный смерч, несколько машин, их водители и пассажиры оказались в ловушке.

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    По информации Daily Mail, при пожаре два человека были госпитализированы, еще шесть человек отделались легкими ожогами.

    Очевидцам катастрофы удалось спастись, они проехали несколько  десятком метров вдоль стены из огня.

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