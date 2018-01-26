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    Фотоленты

    Мощный взрыв на газопроводе Польши. Кадры ЧП

    (обновлено: )31220
    В Польше произошел взрыв на газопроводе
    В Польше произошел взрыв на газопроводе
    В Польше произошел взрыв на газопроводе
    В Польше произошел взрыв на газопроводе
    В Польше произошел взрыв на газопроводе
    В Польше произошел взрыв на газопроводе
    В Польше произошел взрыв на газопроводе
    В Польше произошел взрыв на газопроводе
    В Польше произошел взрыв на газопроводе
    В Польше произошел взрыв на газопроводе
    В Польше произошел взрыв на газопроводе
    Jakub Kaczmarczyk / PAP
    В Польше произошел взрыв на газопроводе
    Jakub Kaczmarczyk / PAP
    В Польше произошел взрыв на газопроводе
    Jakub Kaczmarczyk / PAP
    В Польше произошел взрыв на газопроводе
    Jakub Kaczmarczyk / PAP
    В Польше произошел взрыв на газопроводе
    Jakub Kaczmarczyk / PAP
    В Польше произошел взрыв на газопроводе
    Jakub Kaczmarczyk / PAP
    В Польше произошел взрыв на газопроводе
    Jakub Kaczmarczyk / PAP
    В Польше произошел взрыв на газопроводе
    Jakub Kaczmarczyk / PAP
    В Польше произошел взрыв на газопроводе
    Jakub Kaczmarczyk / PAP
    В Польше произошел взрыв на газопроводе
    Jakub Kaczmarczyk / PAP

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    В ночь на 26 января в Польше произошел взрыв на газопроводе высокого давления, сообщают Wiadomosci. Взрыв произошел в районе населенного пункта Мурована-Гослина на западе страны. Недалеко от места взрыва находилась АЗС.

    Пламя охватило три жилых здания, которые полностью сгорели. По словам очевидцев, в первые минуты высота огненного столба составляла порядка 40 метров. Были эвакуированы около 20 человек, которых разместили в местной школе.

    Смотрите также: В Польше взорвался газопровод. Фотофакт

    После взрыва подачу газа в трубу высокого давления отключили. На месте работали 46 пожарных бригад и 80 полицейских.

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