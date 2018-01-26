Мощный взрыв на газопроводе Польши. Кадры ЧП

В ночь на 26 января в Польше произошел взрыв на газопроводе высокого давления, сообщают Wiadomosci. Взрыв произошел в районе населенного пункта Мурована-Гослина на западе страны. Недалеко от места взрыва находилась АЗС.



Пламя охватило три жилых здания, которые полностью сгорели. По словам очевидцев, в первые минуты высота огненного столба составляла порядка 40 метров. Были эвакуированы около 20 человек, которых разместили в местной школе.

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После взрыва подачу газа в трубу высокого давления отключили. На месте работали 46 пожарных бригад и 80 полицейских.