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    Россия

    Из-за взрыва газа обрушилась многоэтажка в России: есть жертвы

    (обновлено: )16502
    Спасатели завершили поисковые работы на месте взрыва бытового газа в доме, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС России по Мурманской области Антон Желонкин.
    Взрыв в Мурманске
    Скриншот с видео

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. В российском Мурманске во вторник, 20 марта, из-за взрыва газа обрушились четыре этажа жилого многоквартирного дома, в результате чего двое человек погибли.

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    Также  отмечается, что спасатели вытащили из-под завалов живого ребенка. Он госпитализирован.

    Взрыв произошел по адресу улица. Свердлова 6 корпус 1. Обрушилась часть кровли, перекрытий и часть внешней стены здания со второго по пятый этажи.

    Спасатели завершили поисковые работы на месте взрыва бытового газа в доме, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС России по Мурманской области Антон Желонкин.

    "Работы прекращены, информация о количестве погибших, пострадавших и деблокированных уточняется", – сказал он.

    Напомним, согласно заявлению Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, синоптики предупредили об ухудшении погодных условий по всей Украине.

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