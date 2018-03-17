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    Гройсман уточнил, сколько миллиардов долларов "Газпром" должен Украине

    Тема:

    Дело - труба! В Украине кризис с газом (850)

    (обновлено: )9412
    По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, российский "Газпром" "на сегодня после решения Стокгольма" должен Украине уже почти 8,5 миллиарда долларов.
    Владимир Гройсман. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Российский "Газпром", исходя из различных судебных решений, в совокупности должен Украине $8,5 миллиарда, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

    "Газпром" нам должен деньги, на сегодня после решения Стокгольма это уже почти 8,5 миллиарда долларов", — сказал Гройсман в эфире радио "Новое время".

    Сотрудники СБУ. Архивное фото
    УНИАН
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    Он также подчеркнул, что Россия демонстрирует пренебрежение международным правом. "Но наши действия – принудительно взыскать средства, применяя международные процедуры", — подчеркнул глава правительства.

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    Как известно, 28 февраля "Нафтогаз" и "Газпром" сообщили, что арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску "Нафтогаза" по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые "Газпром" должен компенсировать" Нафтогазу" за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по искам "Газпрома" и "Нафтогаза" по контракту на поставку газа "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов. Позже "Газпром" заявил, что намерен оспаривать данное решение. 

    В то же время Арбитраж в Стокгольме отклонил требования "Нафтогаза" по росту тарифа на транзит газа из России и об изменении контракта на транзит газа в соответствии с украинским законодательством. 

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    Напомним, российский "Газпром" в четверг, 1 марта, сообщил, что получил от "Нафтогаза" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту. В связи с этим поставки российского газа в Украину с 1 марта остановлены. Киев заявил о возникновении из-за этого дефицита газа в стране в условиях сильных морозов и ограничил потребление "голубого топлива" до 6 марта. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что российская компания начинает процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа.

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