Украина запустит план взыскания средств с "Газпрома" - Порошенко

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Украина подготовила юридические планы по взысканию средств с "Газпрома" во исполнение решения Стокгольмского арбитража по его транзитному спору с "Нафтогазом", начнет действовать в ближайшее время, заявил в понедельник президент Украины Петр Порошенко.

"Мы выиграли кейс по транзиту и 4,6 миллиарда долларов – это объем убытка, который российский "Газпром" должен компенсировать Украине… "Газпром" тянет с выплатами по решению суда средств в пользу "Нафтогаза". Это абсолютно бесперспективно. Деньги будут уплачены. Более того, почти полмиллиона долларов ежесуточно "Газпром" заплатит санкций за каждый день задержки платежа. Уверяю вас, Украина получит все до копейки", — заявил Порошенко на встрече с представителями бизнеса.

"Даны соответствующие поручения, разработаны юридические планы, и мы будем действовать уже в ближайшее время для обеспечения защиты интересов украинского государства", — добавил президент Украины.

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно. По первому решению украинская госкомпания должна была выплатить 2,019 миллиарда долларов плюс 0,03% за каждый день просрочки платежа, по второму решению — российская 4,637 миллиарда долларов. Произведя зачет встречных требований, в итоге суд обязал "Газпром" заплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов.

"Газпром" заявил, что решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он с одной стороны обжалует их, с другой стороны — намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд.