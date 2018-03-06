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    Россия связала решение Стокгольма с газопроводами в обход Украины

    Тема:

    Дело - труба! В Украине кризис с газом (801)

    (обновлено: )871131
    Как сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак, решение арбитража Стокгольма подтверждает необходимость скорейшей реализации проектов по развитию альтернативных газопроводов, в том числе "Турецкий поток" и Северный поток-2".
    Министр энергетики РФ Александр Новак. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Решение арбитража Стокгольма говорит о том, что надо скорее реализовать альтернативные проекты поставок газа из России в Европу, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

    ОАО Газпром
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    "Очень важно, на мой взгляд, что такое решение суда подтверждает необходимость скорейшей реализации проектов по развитию инфраструктуры, по развитию альтернативных газопроводов, в том числе "Турецкий поток", Северный поток-2" для того, чтобы снизить риски транзитные, для того, чтобы обеспечить конкуренцию по поставкам газа по себестоимости для конечных потребителей", — сказал Новак в эфире телеканала "Россия 24".

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    Стокгольмский арбитраж 28 февраля взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа) российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил, что данные решения создали дисбаланс в контрактах в пользу украинской госкомпании, и поэтому он намерен расторгнуть их через Стокгольмский арбитраж. В понедельник "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное уведомление об этом.

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