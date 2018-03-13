Акция "Прикрути" трансформируется: всем закручивают гайки

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

За минувшую неделю власть показала нескольких новых врагов. Во-первых, это переговорщик по обмену пленными Владимир Рубан. История с его задержанием и особенно обвинениями — мягко говоря, неоднозначная, и вопросов в ней больше, чем ответов. Но в общественном сознании Рубану уже успели наклеить ярлыки "террориста" и "пособника антиукраинских сил".

Во-вторых, утром в понедельник, 12 марта, сотрудники СБУ ворвались в квартиру оппозиционного журналиста Юрия Лукашина, одного из авторов фильма об убийстве писателя Олеся Бузины. Вместе с тем в СБУ сообщили, что обыски прошли по всей стране у лиц, которые "способствуют стране-агрессору в проведении антиукраинских акций", а во время обысков "изъяты пропагандистские материалы, оружие, взрывчатка и многие другие «доказательств подрывной работы против Украины".

"Неправильные" журналисты и "правильные" блогеры

Примечательно, что обыски у журналистов прошли всего через 3 дня после полусекретной встречи президента Порошенко с блогерами. Это более чем яркий сигнал всем обитателям информационной сферы страны: есть "правильные" и "неправильные" СМИ и вы сами можете выбирать, какую из сторон занять. И сами представить, что вам за это будет.

"В среде политической борьбы, в части средств массовой информации мы видим последовательные авторитарные тенденции, попытки закручивать гайки, несмотря на то, что на болтах уже нет резьбы и сил для этого нет. Начиная от многочисленных атак на СМИ и заканчивая борьбой с Саакашвили и с Тимошенко, с любыми оппонентами власти, которые только появляются на горизонте", — рассказывал РИА Новости Украина политолог Руслан Бортник.

Впрочем, попытки взять под контроль информационное пространство уже предпринимались властью в 2004 году — под кандидата в президенты Януковича, напомнил политический эксперт Николай Спиридонов. Но даже тогда этого сделать не удалось, результата не принесло.

"Если же мы говорим о 2018 годе и о выборах, которые пройдут в 2019 году, сейчас уже огромное количество украинцев пользуется интернетом. 35-40% — примерно такие цифры я видел. Даже если те люди, которых чуть больше половины, которые каждодневно, системно новости в интернете не смотрят, они же все равно сталкиваются на работе, на улице, еще где-то с теми, кто смотрит информацию в интернете…. Попытка закрутить гайки вряд ли может быть успешной", — считает политолог.

Невыгодные выборы

Помимо контроля над информационным пространством страны, власть держит в рукаве козырь возможного введения военного положения. С этим связывали принятие так называемого закона о реинтеграции Донбасса, расширяющего полномочия президента. Если в регионе объявлено военное положение, выборы там не проводятся: прекрасный повод "отсечь" нелояльные ко власти территории от голосования.

Тем более, отмечает директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко, выборы (особенно парламентские) совершенно не выгодны "Народному фронту" — второму члену парламентской коалиции.

"Под большим сомнением, что в планы (НФ) входит идти на выборы — даже очередные. Потому что, сконцентрировав огромное количество военного ресурса и полностью растеряв рейтинг, вряд ли у "Народного фронта" входит в планы передача власти мирным путем в 2019 году", — заявляет эксперт.

Денег не хватит?

Но на пути введения военного положения в стране есть серьезное препятствие: деньги. Вернее — их отсутствие. Даже если взять один из небольших элементов ВП — комендантский час, окажется, что нужны ресурсы на обеспечение патрулей, которые будут следить за соблюдением комендантского часа. А если предполагается контроль в нескольких областях страны?

"Скорее всего, даже это обеспечить с точки зрения финансов государства трудно. Военное положение требует очень много ресурсов, которых у государства на данный момент нет. Поэтому я не исключаю попытки с помощью военного положения или сорвать выборы, или отсрочить их. Но, скорее всего, это может быть не долго и вряд ли удастся надолго отсрочить президентские выборы таким образом. Потому что Западные партнеры уже не вполне в восторге от нашей действующей власти, "медовый месяц" с ней закончился", — уверен Николай Спиридонов.

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Даже если такие планы в администрации президента есть, они вряд ли реализуемы, добавляет эксперт.