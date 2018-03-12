В СБУ назвали причину обыска в квартире киевского журналиста

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины проводит более 25 санкционированных обысков в разных регионах Украины у лиц, которые способствуют стране-агрессору в проведении антиукраинских акций, сообщила спикер ведомства Елена Гитлянская в Facebook.

По ее словам, во время обысков "изъяты пропагандистские материалы, оружие, взрывчатка и многие другие доказательства подрывной работы против нашей страны". Более подробная информация будет обнародована на сайте СБУ после завершения всех необходимых процессуальных действий.

"К сожалению, среди этих граждан есть те, кто имеет отношение к журналистскому цеху, но принадлежность к профессии не может быть индульгенцией от законной ответственности за антигосударственные действия. Поэтому просим вас не давать преждевременные оценки до обнародования всех материалов", — отметила Гитлянская.

Ранее сообщалось, что в понедельник утром, 12 марта, сотрудники СБУ пришли с обысками домой к киевскому журналисту Юрию Лукашину. Сотрудники СБУ ворвались в квартиру еще до того как приехал адвокат журналиста, рассказали его друзья.