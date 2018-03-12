Дело ясное, что дело темное. Кто-то темнит с делом Рубана

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Очередное притянутое за уши покушение на гаранта, министров потянулось за задержанием Владимира Рубана руководителя центра "Офицерский корпус" с первых дней АТО участвовавшего в переговорах по освобождению украинских военных попавших в плен. Не без помощи Рубана в Украину вернулись сотни захваченных бойцов и офицеров. Но прежние заслуги сошли на нет. Сегодня ему грозит пожизненный срок.

Агент без прикрытия

Задержание Владимира Рубана произошло 8 марта на дороге между оккупированной Горловкой и подконтрольным Украине городом Бахмут, на КПП. Под видом переселенца Рубан пытался провезти арсенал оружия, который был спрятан в мебели. Рубан при избрании меры пресечения в Шевченковском райсуде отрицал, что ему было известно об оружии в автомобиле. Данный автомобиль ему уступил офицер разведки МО под позывным "Кедр", который оказался агентом СБУ. Но в этом разбираться никто не стал. Рубана арестовали на два месяца по подозрению в подготовке террористического акта и незаконном обращении с оружием.

А СБУ подозревает Рубана в подготовке террористического акта "с целью убийства президента Украины, руководителей силовых структур Украины и других государственных деятелей и сотрудников правоохранительных органов; убийства большого количества людей в Киеве; уничтожения и повреждения зданий и инфраструктуры в правительственном квартале; создания "состояния хаос"", дестабилизации внутренней обстановки в стране, создания международного имиджа Украины как государства, где фактически отсутствует государственная власть.

По данным СБУ, Рубан планировал обстрел из минометов, гранатометов и стрелкового оружия Верховной Рады, Администрации Президента и других зданий в правительственном квартале во время пребывания на заседании парламента президента, руководителей силовых структур и других государственных деятелей. В документе говорится, что планировалось ночью захватить Верховную Раду, убив правоохранителей, которые ее охраняют. А так же осуществить вооруженные нападения на жилье государственных деятелей и политических лидеров, в частности Петра Порошенко, Арсена Авакова, Арсения Яценюка, Александра Турчинова и других с целью их убийства.

И снова, здрасте!

Нелепость обвинения, даже не обсуждается, с учетом того, что на территории страны можно приобрести любое оружие и в любом количестве и за ним не обязательно ехать через блокпосты. А если и так, то реально его провести по контрабандным тропам, которым пользуются все военные, ведь война-войной, а подпольную торговлю с ДНР и ЛНР никто не отменял. Да и хорошо подготовленная и спланированная спецоперация СБУ и ГРУ МО больше напоминает хорошо спланированную подставу.

Во-первых, они в очередной раз пытаются доказать, как хорошо они работают и предотвращают теракты.

Во-вторых, это позволяет окружению гаранта и прочих чиновников держать их в тонусе, дескать, опасность подстерегает со всех сторон. А страх позволяет из человека веревки вить и доверится тем, кто якобы стоит на страже их жизни и здоровья. Ведь история с Рубаном, это уже не первое предотвращенное службой безопасности покушение на гаранта и прочих высокопоставленных чиновников.

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Что интересно, в конце прошлого года в производстве СБУ было всего два дела о покушении на Президента, а начальник охраны главы государства Валерий Гелетей уверял, что Порошенко буквально ходит по краю пропасти, потому что перед его визитом в любую точку страны сотрудники УГО то и дело находят закладки оружием из которого можно совершить преступление.

Кроме этого, спецслужбы предотвратили уже с десяток якобы покушений на главу МВД Арсена Авакова и его чудо-советников. Но при этом, еще никто не замахивался на жизнь ни премьер-министра Владимира Гройсмана, ни на спикера ВР Андрея Парубия.

Доказательства должны быть железобетонные

В последнем деле Рубана, который по данным СБУ замахнулся на все правительство и парламент, много странного. Да и сама спецоперация вызывает массу вопросов.

"Дело Рубана надо делить на две части. Первое — оружие. Второе — подготовка терактов и так далее. Пока только есть информация по перемещению оружия, был брифинг, было видео. Но некоторые материалы вызывают сомнения в пользу подозреваемого. По второму эпизоду, по покушению, никакой информации нет, кроме того, что написано в официальном подозрении. Но там расписано только то, что собирались сделать и в отношении кого, доказательств подготовки там нет. Глава СБУ Василий Грицак сообщил, что в ближайшее время они предоставят доказательства по этому эпизоду. Мы же не знаем пока, что собрала СБУ, запись телефонных разговоров, какая-то переписка или что —то еще. Все зависит от серьезности доказательной базы. Пока мы видели только оружие, а вот схем, как, в кого и где должны были убивать и прочего — нет", — рассказывает РИА Новости Украина экс-начальник главного следственного управления СБУ Василий Вовк.

СБУ пока не раскрывает карты. На сегодня Рубан не виновен ни в одном преступлении, нет обвинительного приговора. А пока это только политика, потому что несостыковок в деле очень много.