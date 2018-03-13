Мутное обаяние "неслыханной свободы слова": в соцсетях обсудили обыски

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Первый рабочий день после затянувшихся праздничных выходных заставил встрепенуться расслабившихся украинцев: СБУ провело более 25 обысков в разных регионах Украины у лиц, которые "способствуют стране-агрессору в проведении антиукраинских акций". Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

Ранее появились тревожные сообщения о том, что сотрудники СБУ нагрянули с обысками домой к киевскому журналисту Юрию Лукашину. Позже выяснилось, что СБУ провела обыск и в доме главы львовской гуманитарной группы движения "Украинский выбор" Инны Иваночко. По словам Гитлянской: "к сожалению, среди этих граждан есть те, кто имеет отношение к журналистского цеха, но принадлежность к профессии не может быть индульгенцией от законной ответственности за антигосударственные действия".

Все ли нашлось, а главное: что это было — далеко не единственные вопросы задаваемые украинцами в соцсетях.

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook