наверх
12.03.201819:18
Курсы валют НБУ
  • USD26.09- 0.26
  • EUR32.40- 0.30
Рубрики
Ещё
    Видео

    Киевский журналист про обыск СБУ: изъяли даже старые визитки

    Тема:

    Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране" (329)

    (обновлено: )24503
    Журналист Юрий Лукашин сообщил подробности следственных действий СБУ. В результате обыска правоохранители изъяли телефон, планшет, флешки, накопители, визитки.
    Канал Страна.ua на Youtube

    "Пришли в шесть утра четыре сотрудника СБУ и две-бабушки понятые. Начали ломиться в дверь. По правилам я имею право дождаться адвоката и после этого они могут начинать. Правила проигнорировали и начали арматурой ломать дверь. Мы на всякий случай вызвали милицию. Объяснили, что без адвоката ничего не будет. Их это не устраивало и они настаивали, что имеют право не дожидаться. Зашли, начался обыск. Спустя какое-то время подъехал адвокат", — сообщил Лукашин.

    Читайте также: Обыски у журналистов. Лукашин — новая жертва "свободы слова" в Украине

    "Даже из архивов визитки их очень интересовали. Никаких документов кроме ордера на обыск у них не было. Кроме того, в самом ордере не были указаны участники обыска. На вашу просьбу предоставить удостоверяющие личность документы они не предоставили. Все это длилось около семи часов", — добавил журналист.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    В Киеве избирают меру пресечения Рубану
    Дело Рубана: переговорщик или террорист?
    Миссия ОБСЕ. Архивное фото
    Украина vs Венгрия: вмешательство НАТО и ОБСЕ
    Церемония открытия XII зимних Паралимпийских игр
    Успехи Украины на Паралимпиаде-2018
    Газораспределительная станция. Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом