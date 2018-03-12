Киевский журналист про обыск СБУ: изъяли даже старые визитки

"Пришли в шесть утра четыре сотрудника СБУ и две-бабушки понятые. Начали ломиться в дверь. По правилам я имею право дождаться адвоката и после этого они могут начинать. Правила проигнорировали и начали арматурой ломать дверь. Мы на всякий случай вызвали милицию. Объяснили, что без адвоката ничего не будет. Их это не устраивало и они настаивали, что имеют право не дожидаться. Зашли, начался обыск. Спустя какое-то время подъехал адвокат", — сообщил Лукашин.

Читайте также: Обыски у журналистов. Лукашин — новая жертва "свободы слова" в Украине

"Даже из архивов визитки их очень интересовали. Никаких документов кроме ордера на обыск у них не было. Кроме того, в самом ордере не были указаны участники обыска. На вашу просьбу предоставить удостоверяющие личность документы они не предоставили. Все это длилось около семи часов", — добавил журналист.