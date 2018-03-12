Обыски у журналистов. Лукашин - новая жертва "свободы слова" в Украине

РИА Новости Украина

Обыски у Лукашина и по всей стране

Утром в понедельник, 12 марта, в Киеве сотрудники Службы безопасности ворвались в квартиру оппозиционного журналиста Юрия Лукашина, одного из авторов фильма об убийстве писателя Олеся Бузины. Об этом на своей странице в Facebook сообщил коллега и друг журналиста Дмитрий Скворцов. По его словам, для того чтобы проникнуть в помещение, силовики ломали дверь.

"У Лукашина обыск. Ломали дверь. Адвоката нашли. На месте", — сообщил Скворцов.

Он уточнил, что силовики прибыли в квартиру журналиста и начали обыск раньше, чем приехал адвокат Лукашина. И у журналиста, и у его адвоката изъяли телефоны. По данным СМИ, обыск осуществляется в рамках уголовного производства об "информационной агрессии" против Украины со стороны "неустановленных представителей Российской Федерации и оккупационных властей Крыма". Также СМИ сообщают, что расследованием дела занимается прокуратура Автономной республики Крым.

Страна Решение суда о проведении обыска у журналиста Юрия Лукашина

Как пишут "Вести", Скворцов, который был коллегой Лукашина в издании "2000", считает, что журналиста могли задержать из-за того, что он бывал в Крыму после присоединения полуострова к РФ.

"У меня два предположения, почему делом киевского журналиста занимается прокуратура Автономной республики Крым. Первое — ее поддерживают, чтобы она держалась на плаву. Второе — у его первой жены живут родственники в Крыму. И, насколько мне известно, он посещал их уже после аннексии Крыма", — сообщил Скворцов.

Вместе с тем в СБУ сообщили, что обыски в понедельник проходят по всей стране у лиц, которые "способствуют стране-агрессору в проведении антиукраинских акций".

"Сегодня Служба безопасности Украины проводит более 25 санкционированных обысков в разных регионах Украины у лиц, которые способствуют стране-агрессору в проведении антиукраинских акций", — сообщила на своей странице в Facebook спикер СБУ Елена Гитлянская.

По ее словам, во время обысков изъяты пропагандистские материалы, оружие, взрывчатка и многие другие "доказательств подрывной работы против Украины".

"Более подробная информация будет обнародована на сайте СБУ после завершения всех необходимых процессуальных действий. К сожалению, среди этих граждан есть те, кто имеет отношение к журналистскому цеху, но принадлежность к профессии не может быть индульгенцией от законной ответственности за антигосударственные действия. Поэтому просим вас не давать преждевременные оценки до обнародования всех материалов", — заявила Гитлянская.

По ее данным, Лукашин — не единственный журналист, у которого проводятся обыски.

Чем известен Лукашин

Юрий Лукашин — киевский журналист. Работал в газете "Дело", экономическим обозревателем в издании "2000", откуда ушел в 2013 году, и стал блоггером на "Корреспонденте". Журналист не скрывал своих оппозиционных взглядов.

Лукашин активно писал о Майдане и расследовании дела об убийстве Олеся Бузины. В частности в октябре 2015 года журналист опубликовал статью о затягивании расследования расстрела митингующих на Майдане. В личной беседе с журналистами родственники погибших рассказали о нестыковках в действиях следователей.

По словам друзей Лукашина, в течение последних месяцев сотрудники СБУ неоднократно звонили журналисту по телефону и предлагали "встретиться и поговорить".

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Лукашин также является соавтором документального фильма "Олесь Бузина: жизнь вне времени", который по большей части снят на камеры смартфонов. Фильм был презентован в августе 2016 года совместно журналистом Иваном Славинским. Впервые фильм показали в январе прошло года на открытых ресурсах интернета, а в апреле 2017 года Государственное агентство Украины по вопросам кино запретило его к распространению и демонстрации. “Просмотрев документальный фильм "Олесь Бузина: жизнь вне времени", экспертная комиссия большинством голосов приняла решение запретить демонстрации этого фильма на территории Украины в связи с выявленными в нем нарушениями действующего законодательства", — сообщало Госкино, однако о каких нарушениях шла речь, ну уточнялось.

В свою очередь Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановые проверки ряда компаний из-за демонстрации фильма "Олесь Бузина: жизнь вне времени". В ведомстве заявили, что в фильме прослеживается однобокое трактование и негативное отношение к Революции достоинства, а также к участию украинцев в противостоянии российской агрессии на Востоке.

"Носителей украинской национальной идеи показано в негативном свете, людей на киевском Майдане и бойцов добровольческих батальонов представлено как жертв антироссийской пропаганды в СМИ и орудие в противостоянии "между Востоком и Западом", — заявляли в Нацсовете.

Свобода слова по-украински

Регулярные обыски в редакциях, погромы, нападения представителей власти и травля — таковы нынешние реалии работы журналистов в Украине. Но и это не все. В минувшем году Украина впервые попала в список стран, где журналистов сажают в тюрьмы за профессиональную деятельность.

На сегодняшний день за решеткой находится житомирский журналист Василий Муравицкий. Его арестовали минувшим летом по обвинению в госизмене, терроризме и разжигании национальной розни. Его обвиняют также в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины". Прокуратура сообщила, что журналисту грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Международная организация Amnesty International считает журналиста узником совести и ранее призывала немедленно его освободить.

Немалый тюремный срок осенью минувшего года получили журналисты Дмитрий Василец и Сергей Тимонин, которых Андрушовский суд Житомирской области признал виновными в сепаратизме и приговорил к 9 годам тюрьмы. Их задержали еще в 2015 году, обвинив, в частности, в создании канала "Новороссия ТВ". Уже в феврале этого года Апелляционный суд Киева отпустил Васильца и Тимонина из-под стражи и отправил под домашний арест.

Также 22 июня минувшего года был задержан главный редактор издания "Страна" Игорь Гужва. Его задержали по подозрению в вымогательстве за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. Журналист назвал дело против него спланированной провокацией. Суд в Киеве арестовал его с возможностью внесения залога в 544 тысячи гривен (около 21 тысячи долларов), 26 июня за главреда внесли залог, и он вышел на свободу. В начале этого года Гужва выехал из Украины и обратился к австрийским властям с просьбой предоставить ему политическое убежище. Он также заявил о поступавших в его адрес угрозах физической расправы.

Напомним, в минувшем месяце украинские журналисты приняли резолюцию с требованием к власти прекратить давление на медиа и положить конец безнаказанность за преступления против журналистов.

По данным материалов открытых источников интернет