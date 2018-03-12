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    Киев

    СБУ пришла с обысками к киевскому журналисту

    (обновлено: )821110
    Обыск у журналиста Юрия Лукашина осуществляется в рамках уголовного производства об "информационной агрессии" против Украины со стороны "неустановленных представителей Российской Федерации и оккупационных властей Крыма", пишут СМИ.
    Юрий Лукашин
    "Вести-Репортер"

    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. В понедельник утром, 12 марта, сотрудники СБУ пришли с обысками домой к киевскому журналисту Юрию Лукашину, сообщает "Страна".

    Сотрудники СБУ ворвались в квартиру еще до того как приехал адвокат журналиста, рассказали его друзья.

    Судя по первой странице решения суда, обыск осуществляется в рамках уголовного производства об "информационной агрессии" против Украины со стороны "неустановленных представителей Российской Федерации и оккупационных властей Крыма", отмечает издание. Расследованием дела занимается прокуратура Автономной республики Крым.

    "Страна"
    Постановление суда

    Юрий Лукашин — известный киевский журналист. Работал в газете"Дело", еженедельнике "2000" и других СМИ.

    Друзья журналиста также сообщили, что в течение последние месяцев сотрудники СБУ неоднократно звонили Лукашину по телефону и предлагали "встретиться и поговорить".

    По данным СМИ, Лукашин был соавтором запрещенного в Украине документального фильма о жизни убитого в Киеве журналиста Олеся Бузины.

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