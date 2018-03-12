СБУ пришла с обысками к киевскому журналисту

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. В понедельник утром, 12 марта, сотрудники СБУ пришли с обысками домой к киевскому журналисту Юрию Лукашину, сообщает "Страна".

Сотрудники СБУ ворвались в квартиру еще до того как приехал адвокат журналиста, рассказали его друзья.

Судя по первой странице решения суда, обыск осуществляется в рамках уголовного производства об "информационной агрессии" против Украины со стороны "неустановленных представителей Российской Федерации и оккупационных властей Крыма", отмечает издание. Расследованием дела занимается прокуратура Автономной республики Крым.

"Страна" Постановление суда

Юрий Лукашин — известный киевский журналист. Работал в газете"Дело", еженедельнике "2000" и других СМИ.

Друзья журналиста также сообщили, что в течение последние месяцев сотрудники СБУ неоднократно звонили Лукашину по телефону и предлагали "встретиться и поговорить".

По данным СМИ, Лукашин был соавтором запрещенного в Украине документального фильма о жизни убитого в Киеве журналиста Олеся Бузины.