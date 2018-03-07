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    В Запорожской ОГА идут обыски из-за недостроенного детсада

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    В областной полиции сообщили, что чиновники Запорожской ОГА подозреваются в хищении 3,2 миллиона гривен бюджетных средств, выделенных на строительство детского сада на 140 мест.
    Недостроенный детсад в Запорожье
    Олег Золотоноша/Facebook

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Следователи управления по защите экономики Национальной полиции Украины проводят обыски в управлении капитального строительства Запорожской облгосадминистрации (ОГА), заявил в среду глава областной полиции Олег Золотоноша.

    По его данным, чиновники ОГА подозреваются в хищении 3,2 миллиона гривен бюджетных средств, выделенных на строительство детского сада на 140 мест.

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    "Сегодня следователи и оперативники УЗЭ проводят обыски в УКС Запорожской ОГА. Вручены сообщения о подозрении должностным лицам УКС", — написал Золотоноша на странице в Facebook.

    Олег Золотоноша/Facebook, 7 марта 2018

    Накануне прошли обыски на территории Исламского культурного центра в Киеве. По данным столичной прокуратуры, обыски в рамках уголовного дела по факту возможного распространения произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, прошли по адресу одной из общественных организаций в Киеве и по месту жительства фигурантов дела в Киеве и Полтаве. В ходе обысков было изъято около 100 книг.

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