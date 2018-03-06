В Киеве прошел обыск в Исламском культурном центре

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Правоохранители во вторник провели обыск в Исламском культурном центре в Киеве и изъяли запрещенную литературу, сообщил ответственный за связи с общественностью ИКЦ Олег Гузик, пишет Украинская правда.

Как стало известно, обыски прошли не только в Исламском культурном центре, но и дома у человека, который работает в Центре библиотекарем.

"Была изъята литература, которую несколько лет назад по решению суда запретили", — сказал Гузик, добавив, что это были книги с радикальными мусульманскими взглядами.

"Мы знали, что такая литература запрещена, и изымали ее из своих центров. Откуда она у нас появилась, мы не знаем, наверное, кто-то подбросил", — сказал представитель центра.

По его словам, запрещенную литературу правоохранители нашли не только в центре, но и дома под холодильником у библиотекаря и в лавке на территории культурного центра.

"Что интересно, литература, которая изъята в магазинчике, была на арабском языке. Там вообще не продаются книги на арабском языке — только на украинском и русском", — сказал Гузик.

Он отметил, что представители центра не разделяют взглядов, которые описаны в запрещенной литературе. И добавил, что несколько месяцев назад подобные обыски проводились в Сумской и Житомирской исламской общинах.

Напомним, ранее издательница Анетта Антоненко заявила о обыске в ее квартире, который провели представители Генпрокуратуры.