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    Киев

    В Киеве прошел обыск в Исламском культурном центре

    (обновлено: )108
    Запрещенную литературу правоохранители нашли не только в центре, но и дома под холодильником у библиотекаря и в лавке на территории культурного центра.
    Исламский культурный центр
    arraid.org

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Правоохранители во вторник провели обыск в Исламском культурном центре в Киеве и изъяли запрещенную литературу, сообщил ответственный за связи с общественностью ИКЦ Олег Гузик, пишет Украинская правда.

    Обыски в редакции Вестей
    vesti-ukr.com
    Люди в масках и разбитые стекла. Обыски в редакции "Вестей"

    Как стало известно, обыски прошли не только в Исламском культурном центре, но и дома у человека, который работает в Центре библиотекарем.

    "Была изъята литература, которую несколько лет назад по решению суда запретили", — сказал Гузик, добавив, что это были книги с радикальными мусульманскими взглядами.

    "Мы знали, что такая литература запрещена, и изымали ее из своих центров. Откуда она у нас появилась, мы не знаем, наверное, кто-то подбросил", — сказал представитель центра.

    По его словам, запрещенную литературу правоохранители нашли не только в центре, но и дома под холодильником у библиотекаря и в лавке на территории культурного центра.

    "Что интересно, литература, которая изъята в магазинчике, была на арабском языке. Там вообще не продаются книги на арабском языке — только на украинском и русском", — сказал Гузик.

    Он отметил, что представители центра не разделяют взглядов, которые описаны в запрещенной литературе. И добавил, что несколько месяцев назад подобные обыски проводились в Сумской и Житомирской исламской общинах.

    Напомним, ранее издательница Анетта Антоненко заявила о обыске в ее квартире, который провели представители Генпрокуратуры. 

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