ГПУ провела обыск у известной издательницы - СМИ

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Издательница Анетта Антоненко заявила о обыске в ее квартире, который провели представители Генпрокуратуры.

"В мое совсем небольшое жилище вваливаются три амбала и две тети старые 45 года и начинают меня "грузить", что сейчас будут проводить у меня обыск, Зачитывают какую бамажку (конечно, шок ситуации уже понятен), начинают переворачивать все и вся, рыться в личных вещах, лазить по всему дому, снимать на камеру. Не дают даже позвонить и посоветоваться с адвокатом, потому что постоянно блокируют доступ к мобильному", — написала она на своей странице в Facebook.

Cогласно предъявленному документу, Антоненко – свидетель в расследовании конкурса пополнения библиотечных фондов, который Министерство культуры провело в 2017 году. На конкурс, в результате которого формировался список книг, которыми пополняли фонды библиотек, издательство Анетты Антоненко подало 13 предложений и прошло с тремя.

По ее словам, в ходе обыска у нее изъяли два ноутбука, авторские контракты и рекомендательное письмо от Минкультуры. При этом, согласно решению суда, который предъявили при обыске, следователям отказали изымать электронные носители, разрешив лишь копировать информацию, которая на них содержится.

При этом Антоненко добавляет, что проводившие обыск обвиняли ее в "краже государственных денег".

В комментарии LB.ua Антоненко заявила, что вместе с адвокатом готовит жалобу в ГПУ. По ее словам, обыски проходили еще в нескольких местах, в том числе в Парламентской библиотеке.

В свою очередь издание "Заборона" сообщает, что уголовное производство открыто в отношении издательств "Ранок", "Рiдна Мова", "Балтія Друк", "Букрек" и Украинской ассоциации книгоиздателей. Среди госслужащих, фигурирующих в расследовании, – заместитель министра культуры Юрий Рыбачук и глава управления Минкульта по вопросам языковой политики и литературы Лариса Никифорова. Издателей обвиняют в получении неправомерной выгоды на сумму 900 тыс грн.

Напомним, издательство Антоненко издает переводную и украинскую художественную литературу и нон-фикшн.